El carrer de Sant Romà quedarà tallat durant sis dies per completar la remodelació del nucli de les Bons

El carrer de Sant Romà, a les Bons, quedarà completament tancat a la circulació, tant de dia com de nit, des de les 08.00 hores de demà dilluns 5 d’octubre fins a les 20.00 hores de dissabte dia 10. L’afectació permetrà afrontar una de les darreres fases de les obres de remodelació del nucli tradicional, amb la connexió de les diferents xarxes de serveis i la pavimentació definitiva del carrer.
Durant aquests sis dies, els veïns amb vehicles petits podran continuar accedint a part del nucli pel carrer de les Bons mitjançant un sistema semafòric de pas alternatiu. A més, el Comú d’Encamp posarà a disposició dels residents afectats una plaça per habitatge a l’aparcament dels Arínsols i oferirà un servei de transport a aquelles persones que ho necessitin, especialment les que tinguin dificultats de mobilitat. També s’ha previst un dispositiu per garantir l’actuació dels serveis d’emergència.
La previsió és que la remodelació integral de les Bons estigui completament finalitzada d’aquí a un mes i mig
Una vegada completades les connexions i la pavimentació, els treballs continuaran amb la instal·lació del mobiliari urbà i l’enllumenat públic, la jardineria i les darreres actuacions d’obra. La previsió és que la remodelació integral de les Bons estigui completament finalitzada d’aquí a un mes i mig.
Cal esmentar que el projecte ha inclòs la renovació dels carrers i de les xarxes d’aigua potable, aigües residuals i pluvials, així com el soterrament de l’enllumenat i les telecomunicacions i la renovació de les infraestructures elèctriques. També s’ha actuat a l’entorn del safareig de la plaça del Torrent i resten pendents elements com bancs, papereres, baranes i petites zones enjardinades, en una intervenció que busca millorar l’espai públic i l’accés al conjunt romànic de les Bons.