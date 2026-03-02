Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El model de protocol d’assetjament sexual ja es pot consultar al web de Govern i al Departament d’Igualtat. | SFGA / JAViladot
Elena Hernández Molina
El 80% de les empreses ja han presentat el pla d’igualtat, tot i que una vintena encara no han completat el tràmit

Cadena assegura que des de l'ens governamental es fa una tasca d’acompanyament perquè els plans no acabin sent un simple “check” administratiu

“Tenim un 80% dels plans d’igualtat entrats, registrats i analitzats”, ha explicat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, en relació amb el grau de compliment de les empreses obligades a disposar d’aquest document. Segons ha detallat, una vintena de companyies encara no han completat el tràmit.

Cadena ha assenyalat que des del Departament d’Igualtat s’està fent una tasca d’acompanyament i pedagogia per tal que aquestes empreses acabin presentant els plans. “El que no volem és que les empreses facin un ‘check’ conforme han entregat aquest pla d’igualtat”, ha remarcat, incidint que la voluntat és garantir “un compromís cap a la igualtat” i que els plans es tradueixin en accions reals dins de cada organització.

“El que no volem és que les empreses facin un ‘check’ conforme han entregat aquest pla d’igualtat” – Mariona Cadena

Pel que fa als protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe, la secretària d’Estat ha recordat que són obligatoris per a totes les empreses, independentment de la seva dimensió o del nombre de persones treballadores. “S’han de fer a totes les empreses”, ha insistit. En aquest àmbit, el Govern ha treballat coordinadament amb les associacions empresarials del país, impulsant sessions formatives a la Cambra de Comerç per sensibilitzar i informar les empreses amb més dificultats, i col·laborant amb la Confederació Empresarial Andorrana en l’elaboració d’una infografia sobre aquests protocols.

Finalment, Cadena ha recordat que el model de protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe ja està publicat i es pot consultar tant al web de Govern com a l’espai del Departament d’Igualtat, amb l’objectiu de facilitar-ne la implementació efectiva.

Pallarés aposta per l’acompanyament amb els plans d’igualtat davant l’absència d’un règim sancionador propi

