  • Les motocicletes implicades al sinistre. | El Periòdic
Col·lisió a la CG-2

Una persona resulta ferida en un accident de trànsit a l’Aldosa en què s’hi han vist implicades dues motocicletes

El sinistre ha mobilitzat efectius policials i sanitaris, amb un dispositiu format per una patrulla policial i una ambulància de Bombers

Almenys una persona ha resultat ferida aquest dimarts en un accident de trànsit a l’Aldosa en què s’hi han vist implicades, segons les primeres informacions, dues motocicletes. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius policials i sanitaris, els quals ha treballat a la zona al llarg de la jornada. Segons han confirmat fonts oficials, un dels conductors hauria resultat ferit, tot i que de moment no ha transcendit l’abast de les lesions ni si hi hagut més vehicles implicats. En l’operatiu hi han participat quatre agents amb un vehicle d’atestats i una patrulla policial, així com una ambulància de Bombers.

