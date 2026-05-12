Concòrdia reclama suspendre la inversió estrangera immobiliària davant l’augment del 55% de les operacions

Concòrdia ha tornat a reclamar la suspensió temporal de la inversió estrangera immobiliària després de la publicació de les darreres dades d’Estadística, les quals situen en més de 500 milions d’euros el volum d’aquestes inversions durant el 2025 i constaten un increment del 55% en el nombre d’operacions. Segons el grup, aquestes xifres evidencien que les mesures adoptades fins ara pel Govern “no estan funcionant” i asseguren que la crisi de l’habitatge “no es resoldrà sense incidir de manera directa en l’especulació immobiliària”, especialment pel que fa a la compra d’habitatges per part d’estrangers. En aquest sentit, consideren que l’augment sostingut de la inversió immobiliària demostra que l’impost aplicat actualment “no té prou capacitat dissuasiva”.
“Andorra no pot continuar convertint-se en un mercat especulatiu orientat només a l’acumulació de patrimoni immobiliari” – Grup parlamentari Concòrdia
Així, la formació política defensa que Andorra “no pot continuar convertint-se en un mercat especulatiu orientat només a l’acumulació de patrimoni immobiliari” mentre, remarquen, una part creixent de la població resident té dificultats per accedir a un habitatge digne o es veu obligada a abandonar el país. A més, Concòrdia recorda que, des de l’inici de la legislatura, ha presentat quatre propostes de llei vinculades a aquesta qüestió, totes elles rebutjades pel Govern, com la modificació de la Llei d’inversió estrangera per incrementar la fiscalitat sobre les operacions immobiliàries mitjançant un sistema de quotes i zones d’exclusió, o la suspensió temporal de noves llicències d’urbanització.
En aquest context, Concòrdia insisteix en la necessitat d’adoptar “mesures més valentes i efectives”, com limitar a un únic immoble el nombre màxim de pisos que poden adquirir els estrangers no residents, prioritzar l’habitatge destinat a ús residencial i permanent i orientar la inversió estrangera cap a sectors productius que contribueixin a la diversificació econòmica. Així, la formació sosté que Andorra necessita “un model econòmic compatible amb l’accés a l’habitatge i el manteniment de la cohesió social” i alerta que el dret a l’habitatge “s’està vulnerant de manera creixent”, especialment entre famílies, joves i gent gran. “La formació continuarà defensant les reformes necessàries perquè cap persona s’hagi de veure expulsada del país”, conclouen.