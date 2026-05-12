Solà d’Enclar esdevé la llar de persones amb problemes de salut mental amb una capacitat màxima de 21 places

L’antiga residència del Solà d’Enclar de Santa Coloma esdevindrà des d’aquest dijous la llar de persones amb problemes de salut mental. Amb una capacitat màxima de 21 places diferenciades en dues plantes segons el grau d’autonomia dels usuaris, l’objectiu de tot plegat és que aquestes persones “estiguin més integrades a la societat”, tal com ha afirmat la ministra de Salut, Helena Mas.
Els pisos estaran destinats a persones amb trastorns de salut mental estabilitzats i amb un cert grau d’autonomia que necessitin un recurs temporal abans de tornar a viure de manera independent. Així, el projecte està gestionat pels Serveis de Salut Mental del SAAS i per l’Institut Nacional de l’Habitatge, amb la supervisió del Ministeri de Salut. Val a dir que l‘acondicionament i reforma de les instal·lacions ha tingut un cost de 320.000 euros.
En aquest context, tots els residents hauran de signar un contracte i els preus, segons Mas, rondaran entre els 180 euros pel que fa a les habitacions compartides i entre els 250 i 350 euros per als pisos individuals. “Volem que aquestes persones que vinguin a viure aquí facin com aquest assaig d’anar a viure en un pis de forma autònoma”, ha explicat.
Entrant en detalls de la distribució i tipologia dels habitatges, les 21 places estan dividides en dues plantes. Per una banda, a la tercera planta, es troben les llars amb suport, amb una capacitat de fins a 12 usuaris, estan adreçades a persones que requereixen un acompanyament més intensiu i continuat per part dels equips professionals en aspectes essencials de la vida diària, com ara la gestió de l’habitatge, la cura personal o la vinculació als serveis sanitaris i socials. Aquesta planta està distribuïda en 9 dormitoris –3 individuals amb bany; 3 individuals adaptats amb bany; 3 dobles adaptats amb bany– i una zona comunitària amb cuina.
D’altra banda, a la segona planta, hi ha els habitatges destinats a persones més autònomes que requereixen menys supervisió i un seguiment més puntual. La capacitat d’aquestes llars és d’entre 5 i 9 places amb la següent distribució: dos habitatges complets, amb una capacitat de dues persones cadascun; dos habitatges complets i adaptats, amb una capacitat de fins a dues persones cadascun; un habitatge unipersonal i una zona comuna.
Cal destacar que ambdues plantes disposen d’una sala per al personal assistencial i de servei de bugaderia per així “facilitar aquestes tasques del dia a dia que tots fem a casa nostra“, ha subratllat el cap del Servei de Salut Mental del SAAS, Joan Soler. D’aquesta manera, a partir de dijous dos usuaris començaran a viure en dos dels habitatges destinats a persones més autònomes.
En aquest sentit, hi ha un comitè que farà un seguiment de cada cas i també decideix quins usuaris viuran a Solà d’Enclar. En tot cas, Soler ha deixat clar que els usuaris “podran provenir del circuit d’addiccions, del Servei d’Infant i Juvenil –un cop arribin a la majoria d’edat–, així com de Salut Mental General, Hospitals de Dia o unitats d’hospitalització”. Amb l’objectiu clar de recuperar “progressivament les rutines quotidianes, com estudiar, treballar o fer activitats fora de casa, amb diferents nivells de suport professional segons cada cas“, ha indicat.
Pel que fa al temps de sortida, segons ha matisat Soler, en el contracte no es concreta una data. Així i tot, “la nostra intenció és que estiguin uns mesos per aprendre la seva vida amb la normalitat i després deixin aquest pis“, ha esmentat, tot aclarint que “ni molt menys volem que estiguin anys”.
Tal com s’ha mencionat, el personal assistencial estarà present a ambdues plantes per tal d’oferir la “millor assistència, no només vuit horetes, sinó tot al llarg del dia, no només fer assistència aquí als pisos, sinó també fer activitats a fora“, ha apuntat Soler. No obstant això, encara s’estan duent a terme les entrevistes per acabar de definir l’equip. “Serem unes quantes persones amb diferents perfils. No hi ha cap persona assignada específicament aquí, sinó que és un equip multidisciplinari”, ha remarcat Soler.
Amb tot, de moment seran dues les persones les quals aquest dijous viuran en aquestes llars i, de moment, no hi ha previsió d’acollir ningú més en les pròximes setmanes. “L’assistència ha de ser d’altíssima qualitat i no volem anar ràpid i omplir els pisos, sinó que volem que es faci molt bé”, ha conclòs el cap del Servei de Salut Mental del SAAS.