Educació fixa una ràtio de referència d’un professional especialitzat per cada cinc alumnes amb discapacitat

El Govern ha aprovat aquest dimecres el nou reglament que regula l’atorgament dels suports educatius especialitzats per a l’alumnat amb discapacitat escolaritzat als centres públics, una normativa que substitueix el model vigent des del 2008 i que estableix, per primera vegada, criteris comuns per assignar els recursos als diferents centres educatius.
Així, una de les principals novetats és que el text posa fi a un model que, segons el ministre portaveu, Guillem Casal, «no estava regulat i podia generar distorsions entre centres i sistemes educatius». En aquest sentit, els recursos es distribuiran a partir de criteris objectius i de les necessitats de cada escola. «Passem d’un sistema que no era equitatiu, tot i estar basat en uns indicadors, a un sistema basat en indicadors igualment, però equitatiu», ha afirmat. La nova normativa fixa una ràtio de referència d’un professional especialitzat per cada cinc alumnes amb discapacitat, així com un acompanyant de vida escolar per cada cinc estudiants, adaptable segons les necessitats detectades.
El mandatari ha assenyalat que actualment hi ha «una mica més de 400 alumnes» en aquesta situació, amb graus de dependència molt diversos. En relació amb això, ha defensat que «la importància més bàsica d’aquest programa és que cap alumne es quedi sense l’atenció que necessita per la seva situació de discapacitat», ja sigui amb suport lectiu o amb l’acompanyament necessari en aspectes com la mobilitat o les activitats de la vida escolar.
En darrer lloc, Casal ha assegurat que la reforma no comportarà una reducció dels recursos ni afectarà l’atenció que reben els alumnes, sinó que implicarà una reorganització dels serveis entre centres. «Mantenim una situació gairebé igual a la que estàvem, però el que s’haurà de dur a terme és una reorganització de serveis», ha indicat. Així, ha posat com a exemple que alguns centres podrien passar de tenir un alumne amb suport per aula a dos, sempre en funció de les necessitats i garantint que «qui tingui més alumnes, tindrà més serveis per atendre’ls».