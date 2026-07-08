L’Executiu actualitza el reglament d’absentisme escolar i detecta un total de 55 alumnes durant el passat curs

El Govern ha aprovat aquest dimecres una actualització del reglament de prevenció i tractament de l’absentisme escolar amb l’objectiu de reforçar la detecció precoç dels casos, millorar la coordinació entre els Ministeris d’Educació i Afers Socials i homogeneïtzar els mecanismes d’intervenció. Entre les novetats, el text incorpora la taxa d’absentisme escolar com a nou indicador de referència, la qual permetrà elaborar un informe anual amb dades més homogènies i comparables entre centres i sistemes educatius.
En aquest sentit, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha avançat que, aplicant els nous llindars previstos a la normativa, el curs 2024-25 s’haurien detectat 55 alumnes en situació d’absentisme escolar d’un total d’entre 11.000 i 12.000 estudiants. Tot i això, ha volgut relativitzar la xifra assegurant que es tracta d’una dada «molt petita». En afegit, el mandatari ha comentat que el reglament diferencia diverses tipologies d’absentisme −des dels retards reiterats sense justificació fins a les absències de mitja jornada o de dies sencers− i que, en funció de les hores i els dies acumulats, es classifiquen els casos en moderats, greus o molt greus.
El ministre també ha remarcat que aquestes dades són només orientatives i que no serà fins a la tardor quan es disposarà dels primers resultats oficials amb el nou sistema de càlcul. En qualsevol cas, ha insistit que, malgrat registrar «un índex molt baix» d’absentisme al país, «això no vol dir que hàgim de prendre en consideració aquesta situació». Així, ha defensat la reforma per evitar que aquests casos es reprodueixin i garantir el retorn dels alumnes al sistema educatiu.