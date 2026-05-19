Dol massanenc per la defunció de Dolors Novellas: “Va aportar moltíssim a la vida cultural de la parròquia”

El Comú de la Massana ha expressat el seu condol per la mort de l’artista i educadora Dolors Novellas, una figura estretament vinculada a la vida cultural i associativa de la parròquia. En aquesta línia, han destacat la seva trajectòria com a referent artístic i la seva implicació constant en activitats populars i culturals del municipi. Novellas va dedicar prop de 20 anys a l’Escola d’Art de la Massana, on va formar alumnes procedents d’arreu del país.
Així, la seva tasca docent la va convertir en una de les figures destacades de l’ensenyament artístic a Andorra. Més enllà,però, de l’àmbit educatiu, també va mantenir una participació activa en la vida social massanenca. Va col·laborar habitualment en l’escudella de Sant Antoni, va formar part de la Unió Proturisme de la Massana i va participar en representacions del grup de teatre Assaig.
L’empremta de Dolors Novellas continua present en diversos espais de la parròquia a través de les seves obres. Entre aquestes, hi ha la peça dels Passadors, situada davant de l’hotel Palanques, la figura de la noia de les grandalles i l’escultura de les tres noies enllaçades ubicada a l’entrada de la corporació.
Fins fa poc, l’artista continuava implicada en iniciatives culturals locals. Recentment, havia acceptat elaborar un quadre dedicat a l’escudella de Sant Antoni en el marc de l’homenatge a Josep Maria Troguet, acte en què també va voler participar personalment. “Avui acomiadem una persona molt estimada i que va aportar moltíssim a la vida cultural de la parròquia”, han assenyalat des del Comú de la Massana.