Montenegro aprofita la visita per inaugurar el consolat de Portugal i enfortir la cooperació amb Andorra

El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, visitarà Andorra aquest dimecres i, en el marc del seu viatge, inaugurarà oficialment el nou consolat general portuguès al país i es reunirà amb el cap de Govern, Xavier Espot. Cal recordar que la visita estava prevista per al 29 de gener i que es va cancel·lar a causa de les tempestes que van afectar Portugal en aquell moment.
Així, aquesta visita arrencarà amb la inauguració del consolat. Es tracta d’una promesa feta el juny de 2022, durant una visita del llavors president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. En aquell moment, el llavors secretari d’Estat per a les Comunitats, Paulo Cafôfo, va anunciar l’obertura d’un consolat general al Principat, responent així a les demandes de la comunitat portuguesa, la qual es queixava que havia de viatjar a Barcelona per accedir als serveis consulars des del tancament de l’ambaixada el 2012.
Després del tancament de l’ambaixada, Portugal va mantenir un consolat honorari al país, amb alguns serveis consulars, i el consolat general es va crear formalment per decret el març del 2024, segons informa l’agència de notícies Lusa. El diplomàtic Duarte Pinto da Rocha, qui era a l’ambaixada portuguesa a Pequín, va ser nomenat cònsol general a Andorra l’agost del 2024 i va començar les seves funcions el setembre del mateix any.
Posteriorment a la inauguració, Montenegro tindrà una reunió amb Espot, la culminació de la qual serà la signatura d’un acord de cooperació en matèries de seguretat interior, segons la mateixa agència de notícies. La seva visita finalitzarà amb una recepció amb la comunitat portuguesa a Andorra.