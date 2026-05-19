Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els alumnes passant-se les peces del trencaclosques a través de la cadena humana. | ANA / R.S.
Agències
Cohesió social

Sant Julià de Lòria omple de nou els carrers i fa pinya per la solidaritat amb una cadena humana de 500 alumnes

Els escolars s'han anat passant vora un centenar de peces de trencaclosques per acabar formant un moral amb el missatge 'Junts som més forts'

La VI cadena escolar solidària ha tornat a omplir els carrers de Sant Julià de Lòria amb un missatge de solidaritat i cohesió social. En aquest sentit, més de 500 alumnes de les escoles andorrana i francesa, així com de la Llar d’Infants, han participat en una cadena humana que des de les escoles fins a la plaça de la Germandat s’han anat passant vora un centenar de peces de trencaclosques per acabar formant un moral amb el missatge ‘Junts som més forts’.

“El nostre objectiu sempre és que les noves generacions, als nostres infants i joves de la parròquia, avui més de 550 de les diferents escoles, transmetre els valors de la solidaritat. Aquest és el gran objectiu de Càritas i del món educatiu, ajudar les noves generacions al fet que valorin tot el que tenen”, ha remarcat el mossèn de la parròquia, Pepe Chisvert.

La cadena humana ha unit les diferents escoles lauredianes amb la plaça de la Germandat, on els participants han anat encaixant més d’un centenar de peces fins a completar el mural final. Segons Chisvert, el trencaclosques simbolitza la necessitat “de fer pinya i recolzar-nos els uns als altre”, recuperant l’esperit del lema ‘Virtus Unita Fortior’, ha mencionat.

El trencaclosques una vegada ha estat acabat. | ANA / R.S.

Una vegada finalitzat el trencaclosques al complet, tots els participants s’han reunit al voltant del mural i quatre alumnes han llegit un manifest, el qual ha reivindicat la importància de la unió i el compromís col·lectiu per ajudar les persones més vulnerables. A través de la metàfora del trencaclosques, s’ha explicat que cada gest de suport i solidaritat contribueix a construir una societat més justa i cohesionada. El text també ha posat en valor la tasca de Càritas i ha fet una crida a infants, joves, escoles i institucions perquè continuïn treballant junts per no deixar ningú enrere.

La iniciativa, la qual arriba enguany a la seva sisena edició, ha evolucionat respecte als primers anys. Abans, la cadena consistia en el pas d’aliments destinats al banc d’aliments, però enguany s’ha optat per una altra proposta. “Ho vam treure perquè volem dignificar les persones i en lloc de donar aliments donem unes targetes anònimes i són les famílies que van al centre a comprar el que necessiten, carn, peix, fruita, verdura. Són targetes anònimes i, en lloc d’això, hem recreat la cadena i en lloc d’aliments ara passem peces d’aquest trencaclosques amb aquest missatge final que ens anima a la solidaritat i a fer pinya al país”, ha explicat Chisvert, informa l’ANA.

Comparteix
Notícies relacionades
Afers Socials registra un 35% més de casos sobre habitatge i supera els 5,2 milions d’euros en ajuts per al lloguer
Els comuns i el Govern acorden que el silenci administratiu sigui considerat negatiu en la reforma de la Llei del sòl
Concòrdia adverteix que la “petjada digital” pot perseguir els infants i als adolescents “fins a la vida adulta”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Marín situa al novembre el nou reglament de la CONAVA amb canvis en la valoració dels menyscabaments
  • Societat
El Job Meeting d’estiu ofereix 520 vacants, incloses oportunitats laborals per a menors amb experiència inicial
  • Societat
Canillo convoca un concurs d’idees per renovar el mirador del Roc del Quer amb una inversió prevista de 2,5 ME
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeo]: La reforma del Palau de Gel pretén recuperar l’esperit del 1987 amb nova maquinària i nous serveis
  • Parròquies, Societat
El Comú de la Massana aprova un crèdit extraordinari per adquirir el telecabina dels Orriols i la parcel·la annexa
  • Parròquies, Societat
Alcobé confia tancar els convenis del telefèric mentre defensa l’impacte econòmic i urbanístic del projecte
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu