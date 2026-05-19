Sant Julià de Lòria omple de nou els carrers i fa pinya per la solidaritat amb una cadena humana de 500 alumnes

La VI cadena escolar solidària ha tornat a omplir els carrers de Sant Julià de Lòria amb un missatge de solidaritat i cohesió social. En aquest sentit, més de 500 alumnes de les escoles andorrana i francesa, així com de la Llar d’Infants, han participat en una cadena humana que des de les escoles fins a la plaça de la Germandat s’han anat passant vora un centenar de peces de trencaclosques per acabar formant un moral amb el missatge ‘Junts som més forts’.
“El nostre objectiu sempre és que les noves generacions, als nostres infants i joves de la parròquia, avui més de 550 de les diferents escoles, transmetre els valors de la solidaritat. Aquest és el gran objectiu de Càritas i del món educatiu, ajudar les noves generacions al fet que valorin tot el que tenen”, ha remarcat el mossèn de la parròquia, Pepe Chisvert.
La cadena humana ha unit les diferents escoles lauredianes amb la plaça de la Germandat, on els participants han anat encaixant més d’un centenar de peces fins a completar el mural final. Segons Chisvert, el trencaclosques simbolitza la necessitat “de fer pinya i recolzar-nos els uns als altre”, recuperant l’esperit del lema ‘Virtus Unita Fortior’, ha mencionat.
Una vegada finalitzat el trencaclosques al complet, tots els participants s’han reunit al voltant del mural i quatre alumnes han llegit un manifest, el qual ha reivindicat la importància de la unió i el compromís col·lectiu per ajudar les persones més vulnerables. A través de la metàfora del trencaclosques, s’ha explicat que cada gest de suport i solidaritat contribueix a construir una societat més justa i cohesionada. El text també ha posat en valor la tasca de Càritas i ha fet una crida a infants, joves, escoles i institucions perquè continuïn treballant junts per no deixar ningú enrere.
La iniciativa, la qual arriba enguany a la seva sisena edició, ha evolucionat respecte als primers anys. Abans, la cadena consistia en el pas d’aliments destinats al banc d’aliments, però enguany s’ha optat per una altra proposta. “Ho vam treure perquè volem dignificar les persones i en lloc de donar aliments donem unes targetes anònimes i són les famílies que van al centre a comprar el que necessiten, carn, peix, fruita, verdura. Són targetes anònimes i, en lloc d’això, hem recreat la cadena i en lloc d’aliments ara passem peces d’aquest trencaclosques amb aquest missatge final que ens anima a la solidaritat i a fer pinya al país”, ha explicat Chisvert, informa l’ANA.