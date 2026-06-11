L’Escola Andorrana fa una crida de confiança als pares enmig de la preocupació pel cas de consum d’LSD

L’Escola Andorrana ha fet una crida a les famílies perquè es mantinguin molt a prop dels seus fills i filles i reforcin el seu acompanyament en l’àmbit familiar després dels incidents registrats les darreres setmanes al centre. El posicionament arriba gairebé un mes després que una estudiant de l’Escola Andorrana d’Encamp hagués de ser atesa pels serveis mèdics després d’haver consumit presumptament un «paperet» d’LSD dins de les instal·lacions escolars, un cas que va motivar l’actuació policial i l’obertura d’una investigació.
L’episodi ha generat preocupació entre nombroses famílies, que asseguren haver conegut els fets principalment a través dels seus fills o de les informacions publicades als mitjans de comunicació. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC per fonts properes al cas, molts pares i mares lamenten que fins ara no haguessin rebut cap comunicació oficial per part del centre i admeten inquietud tant per l’incident relacionat amb el consum d’estupefaents com per altres episodis de convivència que s’han produït durant el curs.
Entre les preocupacions expressades per algunes famílies també hi ha la percepció que determinades sancions disciplinàries són insuficients. Com a exemple, citen l’agressió d’una estudiant a una altra amb una forquilla al menjador escolar, un cas que, segons expliquen, es va resoldre amb una sanció de curta durada abans que la situació tornés a la normalitat.
El centre demana més implicació als pares després dels incidents que han sacsejat l’Escola Andorrana
Davant l’alarma generada, la direcció de l’Escola Andorrana ha enviat aquest dijous un comunicat a les famílies en què reconeix l’existència d’uns «incidents aïllats però greus» i assegura que des del primer moment s’han activat tots els mecanismes previstos.
«Segurament sou coneixedors de les notícies publicades recentment als mitjans de comunicació en relació amb uns incidents aïllats però greus que han tingut lloc al nostre centre», assenyala el text. La direcció afirma que s’han activat «tots els protocols interns amb una col·laboració directa, estreta i transparent amb les autoritats policials i judicials per tal d’esclarir els fets i demanar les responsabilitats pertinents».
El centre també sosté que s’han adoptat «totes les mesures disciplinàries, preventives i de suport que la legislació i els fets requereixen» i recorda que la seguretat i el benestar dels alumnes són la seva «prioritat absoluta».
Conscients del neguit que ha provocat la situació, els responsables educatius han volgut transmetre un missatge de confiança a la comunitat escolar. «Volem demanar-vos que mantingueu la vostra confiança en el centre i en els professionals que en formen part», indiquen. En aquest sentit, remarquen que els equips docents i de suport continuen treballant per garantir «el normal funcionament del curs i un clima de tranquil·litat per als alumnes».
Una part important del comunicat se centra en la necessitat de reforçar la implicació de les famílies en l’acompanyament dels adolescents. «L’adolescència és una etapa complexa en què els nostres joves necessiten referents clars», exposa la direcció. Per aquest motiu, demana «corresponsabilitat» als pares i mares i els insta a mantenir-se «molt a prop dels vostres fills i filles en l’àmbit familiar».
L’escola convida les famílies a parlar obertament amb els joves sobre qüestions com els riscos associats al consum de substàncies, la importància del respecte mutu, el rebuig de qualsevol forma de violència i la necessitat de comunicar als adults de referència qualsevol situació que els faci sentir incòmodes o insegurs.
«A la nostra escola no hi ha lloc per a les conductes que atemptin contra la integritat i la salut de cap alumne», remarca el comunicat. El centre conclou reiterant que continuarà treballant «incansablement» en la prevenció, la formació i l’educació en valors per garantir un entorn segur per a tot l’alumnat.
Una resposta
Els pares estem molt preocupats, les escoles ens han d’ajudar a controlar més