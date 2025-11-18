Gabriel Dallerès evita avançar canvis i es manté a l’expectativa per la possible inconstitucionalitat del laude

Coopalsa evita avançar-se a la sentència o al resultat que pugui donar el Tribunal Superior sobre el seu recurs impugnant el laude d’arbitratge dictat al febrer. El gerent de l’empresa, Gabriel Dallerès, no ha volgut pronunciar-se clarament sobre l’acceptació a tràmit del recurs, fet que, segons la interpretació de les parts, podria indicar la possible existència d’un element d’inconstitucionalitat relacionat amb la “imparcialitat de l’àrbitre”. Dallerès ha remarcat que, en tot cas, “és el tribunal qui determina si hi ha motius o no”, insistint que Coopalsa ha exposat el que havia de dir i que a partir d’aquí “és ell qui ha de determinar i dictarà les conseqüències que cregui oportunes”. Tot i això, el gerent apunta que seria positiu que, si les dues parts ho volen, es pogués arribar a un conveni.
El recurs presentat per la companyia posa en qüestió el compliment de la Carta Magna del laude que obliga l’empresa a garantir 40 hores setmanals als conductors, repartides en cinc dies de treball i dos de descans, una reestructuració que representava un increment del 7% en el cost de personal. Dallerès ha explicat que Coopalsa havia detectat “parts de norma i parts que no” en el laude, un element que —segons diu— s’havia de resoldre des d’una perspectiva estrictament tècnica. “Nosaltres fèiem menció a aquesta possible inconstitucionalitat, però el Tribunal és qui decideix finalment”, ha subratllat, afegint que l’empresa ha facilitat tota la informació complementària que se’ls ha requerit.
“És el tribunal qui determina si hi ha motius o no. Tot el que havíem de dir ho vam dir a l’inici” – Gabriel Dallerès
Pel que fa a la relació amb els treballadors, el gerent afirma que “no ha sigut mai dolenta” i que totes les reunions sol·licitades han estat ateses. Reconeix, però, que el conflicte i el procés excepcional iniciat pel comitè han situat totes les decisions en un marc condicionat pel procediment judicial: “Hem d’esperar com acabi tot aquest procés per saber en quina situació consolidada ens trobarem”. Mentrestant, ha indicat que Coopalsa continua aplicant íntegrament el laude perquè “és l’obligació que tenim” i ho continuaran fent fins que hi hagi una decisió ferma.
Dallerès tampoc ha avançat quins canvis podrien adoptar-se si el Tribunal Superior donés la raó a l’empresa i anul·lés parcialment o totalment el laude. “Quan arribem a una situació definitiva, ens haurem de posicionar en aquella situació que no sabem quina és”, explica, remarcant que qualsevol resolució —sigui quina sigui— marcarà el nou escenari. Així, ha admès que el Tribunal podria considerar que al laude hi ha elements ajustats a la norma i altres que no, i que serà aquesta valoració la que fixarà els passos futurs.
“El laude s’està aplicant degudament, que és l’obligació que tenim, i fins que no hi hagi noves decisions nosaltres estem complint el que diu” – Gabriel Dallerès
Sobre la possibilitat d’impulsar un conveni, Dallerès ha defensat que “es poden iniciar converses en qualsevol moment” sempre i quan les dues parts hi estiguin d’acord, recordant que Coopalsa ja va intentar obrir un procés en aquest sentit, però que “no vam trobar acords” i l’intent va quedar tancat. “És difícil, però per al sector seria bo que es pogués arribar a un conveni”, ha afirmat, tot apuntant que ajudaria a “qualificar millor les coses” i a donar estabilitat laboral i organitzativa.
El gerent ha conclòs que la companyia només tenia l’opció de recórrer al Tribunal Superior i que ara toca esperar. Mentrestant, ha defensat que mantenir un clima d’entesa és essencial: “Tot el que sigui intentar, és millor”. Segons ha dit, superar tots aquests processos pot permetre a ambdues parts assolir “un nivell de tolerància més alt” una vegada el conflicte quedi resolt.
Impacte limitat dels canvis en l’Entry/Exit per a Coopalsa
D’altra banda, i en ser preguntat pels canvis en la normativa fronterera, Dallerès ha assenyalat que els ajustos en l’Entry/Exit System “afectarà sobretot les empreses que utilitzin personal temporer”, mentre que en el cas de Coopalsa l’impacte és menor perquè “intentem agafar sempre personal per la quota ordinària”. Tot i això, admet que les condicions “també s’han endurit una mica”, explicant que, en moments puntuals, poden incorporar algun conductor dins d’aquesta quota per reforçar el servei, però que es tracta “d’una incidència petita en relació a la resta”.