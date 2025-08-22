Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'empresa adjudicatària ha estat Duett Studio SL per un import de 32.544,32 euros. | Govern d'Andorra
Cultura implementarà una campanya per fomentar la creació de continguts en català en l’entorn digital

L'adjudicatària ha estat Duett Studio SL per un import de 32.544 euros amb l'objectiu de normalitzar l'ús de la llengua en els nous mitjans

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través del Departament de Política Lingüística, ha adjudicat els treballs per idear, produir i executar una campanya per fomentar la creació de continguts en català en l’entorn digital. L’empresa adjudicatària ha estat Duett Studio SL per un import de 32.544,32 euros. Amb aquesta campanya es posa èmfasi en la creació de continguts en català i es pretén normalitzar-ne l’ús en els nous mitjans i formats digitals.

El youtuber resident Víctor Domínguez defensa que els nouvinguts aprenguin català: “És una qüestió d’integració”

Es tracta, per tant, de mostrar als creadors potencials o futurs que existeix una comunitat digital dinàmica de parla catalana i que expressar-se en la llengua pròpia pot aportar un valor afegit d’autenticitat, credibilitat i capacitat de connectar amb els seguidors. A més, els creadors de contingut (bloguers, youtubers, streamers, podcasters i altres perfils digitals) que participin en la trobada podran inspirar-se i refermar el convenciment que l’ús del català té una veta de mercat. Així, gràcies al contacte i l’intercanvi entre els diferents creadors s’afavorirà la noció que el català és una llengua tan vàlida com les hegemòniques per a l’entreteniment i el coneixement.

La durada prevista per a la campanya és de quatre setmanes. L’activitat principal és una trobada de creadors de contingut en català, tant d’Andorra com d’altres territoris, i accions de dinamització i difusió complementàries, prèvies i simultànies a la trobada, per promocionar-la.

