  • Un frament del vídeo de Víctor Domínguez titulat 'Llevo 5 años en Andorra y por esto no volvería a España'. | @Víctor Domínguez
El Periòdic d'Andorra
Balanç després de cinc anys vivint al Principat

El youtuber resident Víctor Domínguez defensa que els nouvinguts aprenguin català: “És una qüestió d’integració”

Cinc anys després de mudar-se a Andorra, Domínguez considera que el país ha evolucionat molt: "ofereix molts més serveis i opcions d’oci"

El youtuber espanyol i resident al Principat, Víctor Domínguez, conegut popularment com ‘Wall Street Wolverine‘, ha compartit una extensa reflexió sobre la seva experiència després de cinc anys vivint a Andorra. Domínguez es defineix com un dels “early adopters” del Principat, és a dir, una de les primeres figures publiques del sector de la comunicació i les xarxes socials en venir al país i repassa com el territori ha evolucionat en aquest temps: “Quan vaig arribar no hi havia ni Carrefour, demanar coses a casa era pràcticament impossible. Ara Andorra ha crescut moltíssim i ofereix molts més serveis i opcions d’oci”. També destaca que, malgrat la imatge de lloc aïllat que sovint es projecta des de fora, “estic a 20 minuts de la frontera amb Espanya i a mitja hora de França; no és pas com marxar a un desert o a l’Afganistan”, ha destacat en un dels seus darrers vídeos.

En les seves declaracions, Domínguez ha subratllat el respecte que cal tenir envers la llengua i la cultura del país: “Això no és Espanya. Igual que als espanyols ens agrada que qui ve a viure a Espanya aprengui castellà, és normal que als andorrans els agradi que qui arriba aquí faci l’esforç d’aprendre català”. Pel creador de contingut, les polèmiques recents sobre l’exigència d’un nivell bàsic de català (A1) per a la residència són exagerades: “Només es demana que puguis parlar una miqueta en català, no et posen una pistola al cap. És una qüestió d’integració, de bona voluntat i de respecte al país que t’obre les portes”. A més, afegeix que als creadors públics que arriben al país “els correspon mostrar responsabilitat i agraïment, perquè aprendre quatre coses en català no costa res i demostra coherència i respecte”.

D’altra banda, Domínguez traça un balanç altament positiu del seu trasllat: “No hi ha hagut ni un sol dia que m’hagi penedit de venir a Andorra. Cada vegada estic més reafirmat de com de bé s’hi viu, amb seguretat, tranquil·litat i possibilitat d’estalviar”. Remarca el civisme de la gent i la netedat dels carrers. “És sorprenent veure un país amb un 10% d’impostos i els carrers nets, sense delinqüència i amb ordre”, ha afirmat.

Alhora, descriu el Principat com un entorn ideal per al creixement personal i econòmic, això sí, sempre i quan ja disposis d’una bona economia en arribar: “Andorra et permet capitalitzar-te, invertir i construir un projecte de vida. Estalvies en 10 anys el que a Espanya trigaries quaranta”.

Contrariament, Domínguez admet que el gran repte actual és l’habitatge, a causa de la forta demanda: “Quan vaig arribar, els preus eren molt més baixos. Actualment Andorra s’ha convertit en un lloc gairebé de luxe per viure, i això cal resoldre-ho construint més oferta”. Tot i això, insisteix que els avantatges compensen: “El país t’ofereix seguretat, natura, aire net i estabilitat. Aquí ningú et tracta com un criminal per voler prosperar. És un lloc meravellós que Europa hauria de protegir, perquè representa un model d’oasi fiscal i social enmig d’un continent que es dedica a expoliar els ciutadans amb impostos”, ha explicat.

