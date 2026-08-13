Coopalsa «intentarà» mantenir sense canvis els horaris dels treballadors fins després de la temporada d’hivern

Coopalsa ha comunicat aquest dijous al comitè d’empresa la seva intenció de mantenir sense canvis fins després de la pròxima temporada d’hivern els horaris laborals que s’han aplicat fins ara. La decisió s’ha traslladat durant una trobada mantinguda aquesta tarda entre la companyia i els representants dels treballadors, poques setmanes després que el Tribunal Superior de Justícia anul·lés el laude arbitral que havia resolt el conflicte col·lectiu entre ambdues parts.
La companyia ha explicat que mantindrà provisionalment els horaris mentre estudia quina fórmula aplicar en el marc de la normativa vigent, després que la resolució judicial deixés sense efecte el laude arbitral dictat el gener del 2025. El Superior va prendre aquesta decisió en considerar que el laude es fonamentava en uns preceptes de la Llei 33/2018 que posteriorment van ser declarats inconstitucionals pel Tribunal Constitucional i que, per tant, havien deixat de proporcionar-li base legal.
En aquest nou escenari, Coopalsa assenyala que estudiarà la millor manera de garantir un bon clima laboral i unes condicions adequades per als treballadors, alhora que defensa la necessitat de mantenir un equilibri que asseguri la viabilitat i la sostenibilitat de l’empresa, així com l’eficiència del servei. La voluntat expressada per la companyia és avançar cap a noves solucions que intentarà consensuar amb els treballadors i que permetin conciliar els interessos de les diferents parts. L’objectiu, segons ha indicat, passa per reforçar un marc de relacions laborals «estable i constructiu» mentre s’aborda el nou escenari després de l’anul·lació del laude.