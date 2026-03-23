Judici per una agressió del 2019 amb dubtes sobre l’autoria de la lesió incisa que va requerir punts de sutura

Els fets es remunten a l’1 de novembre del 2019, quan es va produir una baralla en un local d’oci nocturn entre dos joves, l’acusat i el testimoni afectat. Segons les declaracions dutes a terme a la vista oral d’aquest dilluns, hi va haver una primera discussió a l’interior del local que va derivar en diverses empentes.
Posteriorment, els implicats es van desplaçar a l’exterior, on es va produir una segona confrontació. L’acusat ha assegurat que va ser increpat i agredit inicialment i que es va limitar a defensar-se, admetent que va respondre amb un cop de puny. També ha afirmat que, un cop a terra, no va continuar l’agressió i que els vigilants de seguretat van acabar separant-los.
Per la seva banda, el testimoni afectat ha reconegut que en la primera trifulga va respondre a un cop de puny amb una altra agressió, però ha situat la segona confrontació en un context diferent. Segons ha explicat, després d’intentar rebaixar la tensió, es va veure envoltat per diverses persones i recorda haver estat a terra abans de ser auxiliat. Ha indicat que no pot identificar amb certesa qui li va provocar la ferida al cap, tot i que ha assenyalat l’acusat com una de les persones implicades, degut que és a l’únic que va poder reconèixer.
Fiscalia manté la petició de mesures educatives mentre la defensa sosté que no es pot atribuir l’agressió a l’acusat
Diversos testimonis, entre ells un dels implicats, han coincidit a assenyalar que, en el moment dels fets, hi havia més persones implicades i que la baralla va tenir un caràcter grupal. Un d’ells ha apuntat que l’afectat va caure a terra envoltat de gent i que l’agressió es va produir de manera ràpida, sense marge de reacció. En aquest sentit, la defensa ha remarcat que no es pot determinar amb certesa qui va causar la lesió, i ha sostingut que la presència de fragments de vidre al terra podria explicar el tall al cap. El metge forense ha confirmat que la ferida, que va requerir punts de sutura, podria ser compatible amb una caiguda sobre un objecte tallant.
Pel que fa a les peticions, la fiscalia considera acreditada l’agressió i manté la sol·licitud d’una pena de 12 mesos de mesures educatives, atès que l’acusat era menor en el moment dels fets, així com el pagament de 186,13 euros en concepte de responsabilitat civil.