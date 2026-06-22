Concòrdia i Avancem ‘castiguen’ els incidents ocorreguts a Encamp i reclamen mesures per evitar nous casos

Més enllà del Comú d’Encamp, qui també ha dit la seva envers els incidents ocorreguts durant la festa del Poble d’Encamp han estat Concòrdia i Avancem. A través d’un comunicat, el primer ha manifestat la seva «més rotunda condemna pels fets que s’han produït», tot recordant que «la violència no té cabuda en una societat democràtica, respectuosa i cohesionada com la nostra». «Cap discrepància ni cap circumstància pot justificar una agressió física cap a una persona», ha incidit.
En aques sentit, la formació encapçalada per Silvia Mosquera i Núria Segués considera que els incidents «ens interpel·len com a societat» i defensa que «Andorra sempre ha estat un país de convivència i respecte i hem de preservar aquests valors». En aquest sentit, adverteix que «no podem normalitzar ni minimitzar cap expressió de violència als nostres carrers i espais de convivència», traslladant també «tot el nostre suport al conseller general que ha estat víctima dels fets violents», a qui desitgen «una ràpida recuperació». A més, ha afirmat que confia que «el Cos de Policia esclareixi els fets i que la justícia actuï amb la corresponent contundència».
Per la seva banda, el grup Avancem ha expressat la seva «profunda preocupació pels incidents violents ocorreguts aquest cap de setmana en el marc de la Festa del Poble, sense ànim de polititzar uns fets tan greus, però amb la voluntat política d’esmenar i redreçar la situació en el futur». L’ens comunal ha traslladat «tota la nostra solidaritat i suport a les persones afectades, així com als seus familiars i persones properes» i ha reconegut la tasca dels serveis d’emergència i dels cossos de seguretat. Tot i això, ha assenyalat que «no podem entendre que en algun cas els mateixos treballadors de l’empresa contractada per garantir la seguretat es converteixin en agressors».
Segons Avancem, els incidents «evidencien la necessitat d’obrir una reflexió seriosa i responsable sobre les mesures de prevenció i seguretat en aquest tipus d’esdeveniments» a la vegada que fa memòria que «no és la primera vegada que es produeixen incidents d’aquestes característiques al nostre poble». Per aquest motiu, considera «imprescindible impulsar un debat ampli i constructiu entre totes les parts implicades per revisar els protocols vigents, identificar possibles mancances i implementar les millores necessàries que permetin garantir unes festes populars segures per a tothom».
En la mateixa línia, assegura que s’ha posat a disposició de la majoria comunal per «analitzar els fets ocorreguts i treballar conjuntament» en l’adopció de mesures per reforçar la seguretat en futures celebracions. Conclou l’escrit defensant que «les festes populars han de continuar sent espais de convivència, celebració i cohesió social» i recordant que és responsabilitat de les institucions i dels agents implicats garantir que la ciutadania pugui gaudir-ne «amb les màximes garanties de seguretat i tranquil·litat».