  Els obrers treballant a la zona aquesta tarda.
Millorar la mobilitat a la zona

Comencen les obres per crear un tercer carril al carrer de la Unió amb l’objectiu de poder reduir fins a un 20% el trànsit

Els treballs de pavimentació i nova senyalització s’allargaran dues setmanes amb la voluntat que el tercer carril estigui operatiu a finals d'abril

Les obres per habilitar el tercer carril al carrer de la Unió han començat aquest dimarts, culminant un procés de mesos de planificació amb l’objectiu de millorar la fluïdesa del trànsit en un dels punts més congestionats del país. El projecte, impulsat per Mobilitat i validat en el seu moment a la Taula Nacional amb el vistiplau dels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, preveu la creació d’un carril addicional entre el quilòmetre zero i la zona de la Dama de Gel. La nova configuració inclourà dos carrils continus i un tercer carril central destinat principalment a maniobres de gir, amb la previsió de reduir fins a un 20% el trànsit en aquest tram.

Els treballs, els quals s’allargaran aproximadament dues setmanes, comporten actuacions de pavimentació i nova senyalització viària, amb la voluntat que el tercer carril estigui operatiu a finals d’abril. Paral·lelament, també s’hi duran a terme intervencions complementàries, com la reubicació d’elements urbans —contenidors, punts de càrrega i descàrrega o un carregador elèctric de FEDA— i la modificació de la parada de bus existent.

L’inici de les obres comporta també la retirada de les terrasses dels establiments de restauració situats al tram afectat, una mesura que ja s’havia anunciat en la presentació del projecte i que s’ha anat comunicant als implicats en els darrers mesos. Tot i que els locals afectats van admetre a EL PERIÒDIC que la intervenció pot tenir un impacte temporal, especialment coincidint amb l’arribada del bon temps, també consideren que a llarg termini pot afavorir el pas de vianants i la visibilitat dels negocis.

El projecte inclou igualment canvis en la mobilitat del transport públic, amb la concentració de les parades comunals en aquest punt i el trasllat de les línies nacionals a altres ubicacions. A més, es limitaran alguns girs a l’esquerra per ordenar la circulació, amb excepcions com la dels autobusos en sentit nord al carrer de Na Maria Pla.

