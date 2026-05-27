Les sancions per a les autocaravanes fora de càmpings i àrees regulades entren en vigor aquest dimecres

Amb l’arribada del bon temps també torna una escena habitual a moltes parròquies: l’augment d’autocaravanes i furgonetes càmper aparcades en punts no habilitats. A partir d’aquest dimecres, però, la Policia començarà a sancionar els vehicles que pernoctin o estacionin fora de les zones autoritzades, una mesura que alguns comuns celebren mentre continuen buscant l’equilibri entre el turisme i la convivència als espais públics.
La campanya sancionadora arriba després del període d’adaptació de la modificació normativa aprovada el 2025 dins la Llei Òmnibus, la qual considera les autocaravanes, caravanes i vehicles camperitzats com a allotjaments turístics. La regulació prohibeix aparcar-hi o pernoctar fora dels espais habilitats i preveu sancions de 600 euros. En cas d’impagament, es podrà immobilitzar el vehicle. Si la multa es paga al moment, l’import es reduirà al 50%.
Els comuns avalen la campanya sancionadora mentre treballen en noves zones habilitades per a autocaravanes
A Ordino, el cònsol menor, Eduard Betriu, ha valorat positivament l’inici de la campanya. “S’ha de regular i trobar un equilibri”, ha defensat, remarcant que el comú fa mesos que treballa aquesta qüestió i que fins i tot s’han mantingut reunions amb propietaris i associacions d’autocaravanes.
“Els hem escoltat i hem trobat un equilibri”, ha afirmat Betriu, explicant que actualment hi ha zones habilitades on els residents poden estacionar entre 48 hores i set dies amb abonaments anuals d’uns “200 i escaig euros”. Tot i això, ha reconegut que la principal preocupació continua sent el turisme estival. “Sobretot a l’estiu és una parròquia molt visitada d’autocaravanes i aquest servei l’hem de buscar”, ha apuntat.
En aquest sentit, Ordino ja treballa en noves zones específiques per a aquest tipus de vehicles. El cònsol menor ha avançat que aquest mateix any es començarà a habilitar un aparcament d’autocaravanes “al peu de l’estació”, pensat com a espai de descans i pernoctació. “Serà una cosa molt embrionària”, ha admès, tot i que permetrà estacionar en una zona propera a Tristaina, Creussans o el Mirador Solar de Tristaina.
Paral·lelament, el comú també preveu reservar places específiques per a autocaravanes al futur aparcament de la plana dels Camps, adjudicat fa pocs mesos, i que incorporarà “tots els serveis”.
Des d’Encamp, el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, també ha aplaudit l’inici de les sancions. “Creiem que està bé que es faci perquè al final les coses, com més ordenades estiguin, és més òptim per a tothom”, ha declarat. Marot ha defensat que la normativa “aplica les mateixes normes” tant per als usuaris d’autocaravanes com per als veïns i la resta d’usos dels espais públics.
On es pot aparcar i pernoctar?
La normativa permet estacionar o passar la nit únicament en espais específicament habilitats. Entre els aparcaments diürns autoritzats hi ha Terres Primeres Alt, els Cortals d’Encamp o Feixes del Funicamp, així com el Prat de Vilella d’Ordino, la Borda de Torres de la Massana o Canrodes, a Andorra la Vella. Pel que fa a les zones de pernoctació, el país disposa de diversos càmpings i àrees habilitades com el càmping Santa Creu, Casal o Janramon, a Canillo; Xixerella, a la Massana; o el càmping Valira, a Andorra la Vella.
Des d’Andorra Turisme es recorda que aquests espais ofereixen serveis adaptats i una estada “segura i sostenible”, alhora que es reforçarà la senyalització als punts on habitualment es concentraven vehicles fora de normativa per dirigir-los cap a les àrees autoritzades.