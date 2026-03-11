El Govern obliga Coopalsa a reajustar les línies d’autobusos nacionals per a satisfer l’L7 i acaba perjudicant l’L3

El Govern ha obligat Coopalsa a reordenar les línies d’autobusos nacionals per a satisfer l’L7 fins a Ordino, provocant reducció de freqüències en d’altres com l’L3. Així ho han confirmat des de l’empresa de transport a l’ANA, tot fent referència als canvis de línia que van entrar en funcionament aquest dilluns. Segons han exposat, “nosaltres executem el que se’ns ha demanat”. “Sí que és veritat que nosaltres passem els informes, expliquem el que funciona i el que no, si cal reforçar una línia o no”, però, “al final, qui fixa les línies és l’Executiu”.
En aquest sentit, diversos xofers han denunciat que “el Govern li hauria dit a l’empresa: mira, tenim el requisit que l’L7 ha de pujar fins a Ordino. Però no pagarem més serveis. T’has d’apanyar tu amb el que tens i ja està”. “Això està provocant que l’L3, per exemple, surti 10 minuts abans del que li tocaria”, ja que “ara hi ha massa busos per a l’L7”, han explicat.
“Clar, al moment de tu afegir set minuts en la pujada i set en la baixada, en són 14 minuts per volta. Òbviament, l’empresa ho ha de redistribuir tot per a poder suplir la necessita que tenia l’Executiu que l’L7 pugés a Ordino novament, tal com feia abans l’L6”, han remarcat. Tal com apunten, “normalment, l’L3 té una hora i 10 minuts per a pujar en temporada. Ara, mira, aquest bus surt a les 18.10 hores des d’Andorra. Aquí ja li han llevat 10 minuts. Després, 15.10 hores, 16.10 hores. Aquí ja li estan llevant. Aleshores, això vol dir que hi ha menys freqüències de l’L3”, han afegit.
Segons assenyalen, el passat dilluns “la gent estava boja buscant l’L7 en el ‘Mou-te’ i no apareixien”. “Clar, l’aplicació, mentre la van actualitzant, queda com descol·locada”, han afirmat. Així doncs, per baixar a la capital, per exemple, des de Canillo, “la gent quan surt de la feina ha d’esperar ja al nocturn” i agafar-lo a les 23.40 hores. “Moltes vegades són mares amb els seus fills que s’han d’esperar”, han asserit.
D’igual forma, un dels xofers esmenta que “jo dilluns vaig ser el primer que vaig fer el servei a la tarda”. “Vaig començar a les dues i escaig i, sí, és veritat que durant les primeres voltes l’L7 anava amb passatgers, però a partir de les 20.00 hores, vaig portar a Andorra una persona i en l’altra cap“, ha matisat. “En canvi, li han llevat línies a la zona nord del país que sí que tenen gent”, ha conclòs.
Així doncs, des de Coopalsa han confirmat que, “en principi, s’ha fet una redistribució dels recursos”. És a dir, el servei contractat per Govern no ha canviat i no s’ha modificat el contracte de serveis vigent, tot i que des de l’empresa asseguren que no els hi costen afectacions en altres línies més enllà de l’L3. Tanmateix, també assenyalen que no s’ha fet un augment de la flota ni una contractació major de serveis.