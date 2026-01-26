Mur admet mancances assistencials en una residència madrilenya durant la primera onada de la Covid-19

Carlos Mur, excap de Salut Mental del SAAS i actualment psiquiatra en actiu al Principat, ha reconegut davant d’una jutgessa que un home gran va morir en una residència sense disposar dels recursos sanitaris adequats. La informació ha estat publicada pel diari ‘El País’, que recull el testimoni de la lletrada de l’acusació després de la declaració judicial.
Segons l’advocada Alejandra Jacinto, Mur hauria admès que els protocols aplicats tenien sentit només si les residències estaven medicalitzades, una condició que en aquest cas concret no es va complir. En la seva declaració, hauria reconegut que la plantilla mèdica del centre “no era suficient” per atendre adequadament els residents.
Mur vincula l’eficàcia dels protocols a la medicalització de les residències i admet la manca de personal mèdic al centre
Tal com apunten a ‘El País’, ni Mur ni el seu advocat han fet declaracions als mitjans de comunicació. La compareixença judicial s’ha fet a porta tancada, amb una durada de 40 minuts, i la premsa no hi ha tingut accés, fet que limita el coneixement directe del contingut íntegre de la seva intervenció.
La investigació se centra en la mort d’Ángel Armingol, ocorreguda el 2 d’abril del 2020 en una residència de Madrid, sense que fos derivat a un hospital. El cas s’instrueix de manera individual dins la macrocausa sobre la gestió de les residències durant la pandèmia, un període en què Mur exercia com a director general de coordinació sociosanitària de la Comunitat de Madrid.