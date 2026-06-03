L’entrada de vehicles al país disminueix un 5,1% a l’abril marcada per la forta caiguda del trànsit procedent de França

El nombre de vehicles que han entrat al país a l’abril s’estima en 305.754, una variació percentual negativa respecte al mes d’abril de l’any anterior del 5,1%. El total de turismes presenta un decrement del 5,4% i el de vehicles pesants un increment de l’1,5%. Els turismes procedents d’Espanya han baixat un 2,2%, mentre que els procedents de França han caigut un 12,7%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació positiva del 4,2% per la frontera hispanoandorrana i un descens del 13,5% per la francoandorrana.
De gener a abril d’aquest any, respecte del mateix període del 2025, s’ha produït un decrement del 7,3% en el nombre total de vehicles, amb un increment del 0,7% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 27,7% dels provinents de França. El nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers dotze mesos s’estima en 4.085.913. Pel que fa a la frontera francoandorrana, s’han registrat 1.166.591 entrades de vehicles en aquest període, mentre que per la frontera hispanoandorrana han entrat 2.919.322 vehicles.