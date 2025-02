Cosan, sobre la renúncia de Mur: “No hi ha substitut perquè el doctor manté les funcions fins al dia 28”

La recentment avançada renúncia del doctor i Cap d’Àrea de salut mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Carlos Mur, ha estat avui tema de conversació per a les responsables de la presentació de l’àrea de salut mental infantojuvenil, Helena Mas i Meritxell Cosan, ministra de Salut i directora general de l’estament sanitari, respectivament. Així, la primera ha titllat tot el treball de Mur com “un esforç i suport necessari en un moment complicat de transició postpandèmia i en el que va dedicar molta empenta i aposta per fer un canvi en el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA)”, i a on en l’actualitat s’observen els resultats dels seus fruits amb la creació d’una unitat d’hospitalització per a salut mental o en el projecte del Ròdol, per exemple.

Unes paraules d’agraïment i reconeixement que la responsable i portaveu del SAAS també ha compartit, però puntualitzant a la premsa que “el seu reemplaçament encara no es pot dur a terme a causa que al Cap d’Àrea de salut mental encara li queden tres dies fins al venciment de la seva activitat“, el qual va, així, fins al 28 del present mes. “Fins que no deixi la plaça no la podem ocupar; de fet, ni tan sols demà dimecres sortirà publicat un edicte al respecte. No hem començat encara, per tant, el procediment inicial de substitució”, ha deslligat.

Relacionat amb l’àrea esmentada, Cosan també ha revelat avui que un cop estigui enllestida tota la infraestructura preparada i destinada en la seva millora, com per exemple amb la consulta de salut mental al Ròdol (prevista per a obrir-se al juny) o els pisos tutelats del Solà d’Enclar, el qual es calcula que seria per a l’estiu del present any, llavors “estarem ben dimensionats també amb l’arribada de nous reforços per abastir aquesta branca de la salut mental”. Al marge d’això, la directora de l’entitat ha fet saber als informadors que l’opinió al respecte l’haurà de brindar qui es trobi i designi com a nou encarregat al capdavant de l’àrea, ja que “no es pot menys tenir la seva visió, així com el funcionament del seu servei principal”.