Càritas aporta un total de 10.000 euros per l’emergència de Colòmbia, on hi ha més de 3.500 persones desaparegudes

Càritas Andorrana ha fet una aportació de 10.000 euros de fons propis destinats a donar resposta immediata a l’emergència a conseqüència del terratrèmol que va partir Colòmbia fa uns dies. Cal recordar que la unitat de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) va confirmar la xifra de 273 persones mortes, 3.547 desaparegudes, gairebé 4.000 ferits i més de 40.000 famílies afectades en més de 357 municipis de la zona.
Les primeres avaluacions realitzades per la xarxa de Cáritas Colombiana ha identificat cinc àrees de necessitat: l’alimentació i accés a aigua potable, la higiene i cura personal, l’allotjament temporal i la protecció a les famílies que no poden retornar a les seves llars, l’atenció a la salut, l’acompanyament emocional i psicosocial i la recuperació de mitjans de vida.
Per això, l’organització andorrana té oberts els seus comptes a les diferents entitats bancàries del país per la recollida d’aportacions per aquesta emergència, donat que a mesura que avancin les setmanes es continuaran necessitant mitjans econòmics per poder atendre la recuperació de la població afectada.
Aquesta acció, apunten, s’emmarca dins el programa d’Emergències de Càritas Andorrana, el qual dona suport a les comunitats de la xarxa de Caritas Internationalis que es veuen afectades per catàstrofes naturals arreu del món. En aquest sentit, durant el mes de juliol l’entitat va fer una aportació de 71.998,7 euros per a l’emergència del terratrèmol a Veneçuela.