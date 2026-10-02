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  • Editorial

Prevenir abans que reparar

La radiografia que fan els educadors socials posa damunt la taula una qüestió que va més enllà de la reivindicació professional: la necessitat d’arribar abans als problemes socials. Si aquesta figura no entra als centres educatius fins als 12 anys, té sentit plantejar si una presència durant la primera infància permetria detectar situacions de risc abans que s’agreugin o es cronifiquin. La proposta no passa necessàriament per incorporar un professional a cada escola bressol, sinó per construir mecanismes que aportin aquesta mirada especialitzada des dels primers anys i reforcin el treball amb infants, famílies i centres. Els protocols són imprescindibles, però la seva eficàcia també depèn de disposar de persones formades per identificar allò que no sempre resulta evident. Andorra ha ampliat notablement els espais on treballen aquests professionals. Ara el repte és definir millor la seva funció, reconèixer-ne l’especificitat i valorar si intervenir abans pot evitar haver d’arribar quan, com expliquen elles mateixes, ja toca «apagar el foc».

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