Càritas Andorrana col·labora en l’emergència pel terratrèmol de Veneçuela amb gairebé 72.000 euros

Càritas Andorrana ha fet una aportació de 71.998,70 euros destinats al pla de resposta a l’emergència immediata i la posterior reconstrucció davant les conseqüències del terratrèmol a Veneçuela, «país que ja patia un greu col·lapse econòmic des de fa anys», tal com assenyalen en un comunicat. Els fons enviats, apunten, provenen dels donatius de particulars, d’una contribució voluntària del Ministeri d’Afers Exteriors de 20.000 euros i dels fons propis de Càritas Andorrana per un import de 25.000 euros.
L’aportació inicial de 25.000 euros de Càritas, realitzada a principis de juliol, va ser destinada a la primera atenció d’emergència efectuada per Cáritas Venezuela, durant el mes posterior al terratrèmol amb l’entrega de 22.924 kits, principalment d’alimentació i higiene per a 22.924 famílies, arribant a una cobertura estimada entre 91.696 i 114.620 persones. A més, en aquesta primera atenció, Cáritas de Venezuela ha distribuït 99.608 unitats de material sanitari i medicaments, destinats principalment a hospitals i centres assistencials «que operen sota una forta pressió, en un sistema de salut ja tensionat abans del desastre i que ha permès sostenir l’atenció de molts ferits».
En les pròximes setmanes, les operacions de Cáritas Venezuela passaran de l’assistència immediata a la recuperació de milers de persones que es troben en campaments provisionals i moltes altres que no podran tornar a les seves llars. Així, les actuacions futures se centraran principalment a donar resposta a l’allotjament, la salut, la promoció de mitjans de vida i l’acompanyament psicosocial de les persones afectades.