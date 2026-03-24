Soldeu impulsa la construcció d’un laberint a escala humana per reforçar l’atractiu turístic durant l’estiu

El Comú de Canillo ha presentat aquest dimarts a Soldeu el projecte de construcció d’un laberint a escala humana a la plataforma del poble, una iniciativa concebuda com el principal atractiu per dinamitzar el turisme familiar durant els mesos d’estiu. La proposta, amb un cost aproximat de 115.000 euros, vol contribuir a diversificar l’oferta turística i reforçar l’activitat econòmica de la parròquia.
El projecte s’ha donat a conèixer en el marc d’una reunió de poble amb una trentena d’assistents, en què també s’han exposat altres actuacions previstes per als pròxims mesos. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat la voluntat de continuar invertint a la zona amb iniciatives que “reforcin la qualitat de vida dels veïns i veïnes i, al mateix temps, consolidin la parròquia com una destinació turística atractiva durant tot l’any”. En aquest sentit, ha remarcat la importància d’impulsar projectes que generin activitat econòmica i contribueixin a una imatge urbana coherent.
Més enllà del laberint, el comú ha detallat altres intervencions, com les obres d’embelliment d’un tram d’uns 400 metres de la carretera general CG-2. L’actuació seguirà la línia estètica del centre de Canillo i inclourà l’ampliació de voreres, la reducció de l’espai destinat als vehicles per afavorir una menor velocitat i la instal·lació de jardineres, amb l’objectiu de millorar la seguretat i el confort dels vianants.
També s’ha presentat el projecte ‘Vestim els carrers’, previst per a aquest estiu, el qual pretén decorar especialment el casc antic amb ambientacions temàtiques. Durant la sessió, els assistents han pogut votar diferents propostes, entre les quals han destacat les ambientacions d’estil rural i tradicional, orientades a crear un entorn més acollidor i atractiu.