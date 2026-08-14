El Comú de Canillo posa en marxa la ruta biomimètica de Prats per descobrir la natura a través d’un traçat familiar

Canillo ha posat en marxa la instal·lació de les plaques informatives de la nova ruta biomimètica de Prats, «un itinerari pensat per a tots els públics, especialment per a famílies, el qual permet descobrir i interpretar els elements naturals de l’entorn d’una manera didàctica i amena», han citat des de la corporació. La ruta es troba al camí circular de la llebre, i proposa un recorregut en el qual els visitants poden conèixer diferents detalls, curiositats i particularitats de la natura de la zona.
Així, al llarg del recorregut s’han instal·lat diferents plaques metàl·liques amb informació específica sobre l’entorn on es troba cadascuna. Aquestes, envinilades i fixades a terra mitjançant una barra de fusta, «estan distribuïdes al llarg de l’itinerari amb l’objectiu de convertir la passejada en una experiència de descoberta i aprenentatge». En detall, apuntes des del comú, cada punt informatiu permet aprofundir en diferents aspectes de l’entorn natural i «ofereix als visitants una nova mirada sobre elements que sovint passen desapercebuts durant una passejada pel bosc».