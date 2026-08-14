Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una de les plaques metàl·liques amb informació del recorregut. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Medi ambient

El Comú de Canillo posa en marxa la ruta biomimètica de Prats per descobrir la natura a través d’un traçat familiar

La ruta proposa un recorregut en el qual els visitants poden conèixer diferents detalls, curiositats i particularitats de la natura de la zona

Canillo ha posat en marxa la instal·lació de les plaques informatives de la nova ruta biomimètica de Prats, «un itinerari pensat per a tots els públics, especialment per a famílies, el qual permet descobrir i interpretar els elements naturals de l’entorn d’una manera didàctica i amena», han citat des de la corporació. La ruta es troba al camí circular de la llebre, i proposa un recorregut en el qual els visitants poden conèixer diferents detalls, curiositats i particularitats de la natura de la zona.

Així, al llarg del recorregut s’han instal·lat diferents plaques metàl·liques amb informació específica sobre l’entorn on es troba cadascuna. Aquestes, envinilades i fixades a terra mitjançant una barra de fusta, «estan distribuïdes al llarg de l’itinerari amb l’objectiu de convertir la passejada en una experiència de descoberta i aprenentatge». En detall, apuntes des del comú, cada punt informatiu permet aprofundir en diferents aspectes de l’entorn natural i «ofereix als visitants una nova mirada sobre elements que sovint passen desapercebuts durant una passejada pel bosc».

L’APDA fa saber al Comú de Canillo que no podrà fer servir més les càmeres corporals fins que existeixi la normativa

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Les autoescoles del país afronten l’estiu «a contrarellotge» entre la manca de professors i l’allau d’universitaris
El mosquit tigre ‘supera’ l’hivern i torna a ser detectat aquest estiu, tot i mantenir encara una presència baixa
El lloguer de bicicletes al país afronta un estiu desigual amb negocis a l’alça i d’altres amb caigudes de fins al 40%

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Només 10 de les 22 resolucions per violència de gènere han acabat amb indemnitzacions per a les víctimes
  • Societat, Successos
Un home de 60 anys, arrestat a Andorra la Vella amb un revòlver carregat i una navalla amb una fulla de 10 centímetres
  • Societat, Successos
Dos detinguts al Pas de la Casa després d’un control d’alcoholèmia que acaba amb amenaces i danys al vehicle policial
Actualitat de les Parròquies
  • Esports, Parròquies
La identitat i l’estil tricolor, eix d’atracció dels fitxatges d’enguany, desperta l’entrega d’un Piqué somiador
  • Parròquies, Societat
El Planell de la Rabassa acull 200 caps de bestiar per reivindicar una tradició ramadera amb mig segle d’història
  • Esports, Parròquies
El desig «ofuscat» del Barça femení de futbol per entrenar-se a Encamp va derivar-se per un problema d’agenda
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu