Cabanes afronta la Setmana de l’Isard amb “il·lusió sense precedents” i confia que la recomposició serà tot un “èxit”

Compte enrere pel tret de sortida de la Setmana de l’Isard aquest pròxim diumenge 14 de setembre, i enguany arriba marcada pel nou sistema de gestió amb l’objectiu de garantir més pluralitat i igualtat entre els caçadors. Cal recordar que entre les principals novetats hi ha la limitació d’una sola anella per participant i un sistema rotatori que assegura que aquells que per aquesta edició no n’han obtingut en tindran la pròxima temporada.
En aquest context, el president de la Federació de Caça i Pesca d’Andorra, Josep Maria Cabanes, s’ha mostrat especialment entusiasmat en declaracions a EL PERIÒDIC davant l’inici de la setmana: “Afronto aquesta setmana amb una il·lusió sense precedents. Soc una persona d’il·lusió i objectius, i s’ha fet una recomposició de la Setmana de l’Isard que crec que serà un èxit”. Enguany hi participaran 417 caçadors, una xifra inferior als 665 de la temporada passada. D’aquests, 363 han obtingut anelles i 150 hauran d’esperar fins a l’any vinent. En total, el reglament de caça aprovat permetrà un màxim de 223 captures, repartits entre terrenys cinegètics comuns i vedats com els de Xixerella, Ransol i la Vall de Sorteny.
El president de la federació també ha defensat el nou model d’assignació d’anelles: “No hi ha cap caçador que tingui dues anelles d’isards, abans n’hi havia que en tenien diverses. Penso que és un pas grandiós cap a la pluralitat dels caçadors”. En aquest sentit, ha afegit que la mesura ha estat molt ben acollida pels caçadors participants: “Som un país d’igualtats, no hi ha d’haver diferències entre grans i petits. El fet que el màxim d’anelles sigui una i que els qui no en tenen l’any vinent en tindran segur, és una cosa extraordinària que no havia passat mai”, ha ponderat.
Així, tot, Cabanes ha volgut remarcar que el Govern, a través del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia Guillem Casal, i la directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, ha estat molt proper al sector: “He estat parlant personalment amb ambdós i estem tots molt il·lusionats amb aquesta transició que s’ha fet. Ara toca consolidar-la, això vol dir que tothom pugui expressar les seves inquietuds”. Pel que fa a possibles millores o canvis, Cabanes ha deixat clar que ara “és prematur dir que s’ha de millorar”. El balanç definitiu es farà en una assemblea general prevista per al novembre, en la qual els caçadors podran debatre i proposar ajustos de cara a futures edicions.