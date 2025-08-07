S’aproven els plans de caça de l’isard del 2025 amb 223 captures i nous criteris per vedats i caçadors

La comissió de seguiment de la caça, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha reunit aquest dijous per aprovar els plans de caça de l’isard per a l’any 2025. Segons els recomptes realitzats pel cos de Banders amb participació de caçadors, s’han comptabilitzat 1.409 isards arreu del territori, una xifra que reflecteix estabilitat poblacional, similar a les registrades els anys 2023 i 2024.
En base a aquestes dades i d’acord amb la nova Llei i el nou reglament de caça, s’han aprovat un total de 223 captures: 201 en terreny cinegètic comú, 8 al vedat de caça de Xixerella i 14 més en els vedats de Ransol i del parc natural de la Vall de Sorteny. Per primera vegada, s’han aprovat també plans de caça específics per aquests vedats.
El nombre de sol·licitants s’ha situat en 394 persones, pràcticament la meitat de les inscripcions de l’any passat. Aquesta disminució s’explica pel canvi normatiu, que introdueix la inscripció individual i de colla, així com l’atorgament d’anelles personals i intransferibles.
La setmana de l’isard en terreny cinegètic comú es durà a terme del 14 al 21 de setembre. En el cas dels vedats de caça de Xixerella, Ransol i Sorteny, les captures es podran realitzar entre el 22 de setembre i el 9 de novembre, exclosos els dies del 13 al 19 d’octubre. El sorteig de les llicències especials està previst per al 19 d’agost.
Dins la mateixa sessió, també s’ha validat el pla de caça per al vedat d’Enclar, amb un cens de 290 isards i 40 captures autoritzades (38 selectives i 2 de trofeu mascle). El sorteig corresponent es farà el mateix 19 d’agost.
Les llicències especials i les anelles s’hauran de recollir a partir de l’1 de setembre al servei de Tràmits del Govern, després d’efectuar el pagament corresponent, que es pot fer en línia o presencialment. El permís de caça es lliurarà automàticament a les persones amb llicència especial per a isard, mufló o cabirol. Per la resta d’espècies, es podrà sol·licitar el permís per via electrònica o presencial.
Finalment, aquest dimecres s’han celebrat els sortejos dels plans de caça del cabirol i del mufló. Els resultats es publicaran al BOPA el 13 d’agost. Els adjudicataris d’un mufló mascle o d’un cabirol mascle podran optar a una segona anella, segons els criteris establerts.