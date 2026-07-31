Andorra Endavant assegura que aturarà el procés de l’Acord d’associació amb la Unió Europea si arriba al Govern

Andorra Endavant ha reiterat aquest divendres, mitjançant un comunicat, el seu rebuig a l’Acord d’associació amb la Unió Europea i ha assegurat que, si governa, «aturarà el procés». En aquest sentit, la formació liderada per Carine Montaner afirma que manté la mateixa posició que va defensar en el programa electoral del 2023 i sosté que la seva oposició al text no és incompatible amb haver reclamat durant tota la legislatura la celebració del referèndum compromès per l’Executiu.
En l’escrit, la formació defensa que exigir la convocatòria de la consulta respon únicament a la voluntat que el Govern «respecti la paraula donada als ciutadans». Així, recorda que, des de l’inici de la legislatura, ha exercit control parlamentari sobre el desenvolupament de l’acord mitjançant preguntes relatives al contingut del text, els estudis d’impacte, el calendari del referèndum, els costos de comunicació i la possible aplicació provisional.
El partit també reivindica la tasca d’informació desenvolupada durant els darrers anys. Entre les iniciatives destaca l’encàrrec d’un estudi d’impacte independent al gabinet internacional GIDE, la celebració d’una conferència pública el març del 2024 per exposar-ne les conclusions i la posada a disposició de la ciutadania de diferents materials informatius. Així mateix, recorda que l’any 2025 va impulsar una eina d’intel·ligència artificial específica sobre l’Acord d’associació perquè qualsevol ciutadà pogués consultar-ne el contingut.
Pel que fa al fons de la qüestió, Andorra Endavant assegura que, després d’analitzar el text, considera que «els inconvenients pesen més que els avantatges». Un dels principals motius és el que considera una afectació al model d’immigració selectiva del país. Segons la formació, l’acord limita la capacitat del Principat per decidir els criteris d’entrada mitjançant el sistema de quotes previst i introdueix canvis en els mecanismes de control dels antecedents penals. Per aquest motiu, defensa que el país ha de continuar tenint la capacitat de decidir «qui entra, en quines condicions i d’acord amb les seves necessitats, les seves dimensions i la seva capacitat d’acollida».