Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, aquest dilluns. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
El camí cap a la despenalització fa aigües

Bastaria amb un copríncep per despenalitzar l’avortament, però el Govern “rebutja fer-ho unilateralment”

Baró defensa que es vol preservar l’estructura institucional alhora que s'avança en polítiques sobre els drets reproductius de les dones

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha mantingut que el Govern i la majoria del Consell General no tiraran endavant de manera unilateral la despenalització de l’avortament, tot i admetre que és “ben sabut” que una llei d’aquest abast podria aprovar-se amb la signatura d’un sol copríncep. Les declaracions arriben arran d’una entrevista del copríncep emèrit Joan-Enric Vives a la COPE, recollida per RTVA, en què es referia a aquesta possibilitat jurídica.

Baró ha recordat que aquest plantejament “és una qüestió sabuda des del mateix any 93, quan es va elaborar la Constitució”, i ha afegit que es tracta d’“una institució jurídica que s’ha fet servir més d’una vegada”, posant com a exemples la llei del matrimoni civil o la de nacionalitat. En aquest sentit, ha afirmat que “no és descartable que en l’àmbit de la interrupció de l’embaràs es pugui també fer servir això”, i ha celebrat que aquesta fórmula es contempli com una opció més, tant per part del Govern com pel copríncep emèrit.

L’IAD manté la confiança en el Govern sobre la despenalització de l’avortament tot i no haver estat consultat

Llegir

Tanmateix, el ministre ha introduït matisos que obren el dubte sobre la viabilitat real d’aquest camí. Així, ha subratllat que la Constitució inclou “un article que estableix una protecció enfortida del dret a la vida en totes les fases”, fet pel qual, segons ha dit, “opinions autoritzades o implicades en el diàleg han plantejat que potser no era suficient aquesta fórmula”. Aquest argument, el qual ja ha estat esgrimit anteriorment per membres de l’Executiu, contrasta amb el reconeixement que la via d’una sola signatura ja s’ha aplicat en altres lleis sensibles.

“La possibilitat que determinats projectes legislatius puguin tirar endavant només amb la signatura d’un dels coprínceps és una qüestió sabuda des del mateix 93, quan es va elaborar la Constitució” – Ladislau Baró

En aquest context, Baró ha posat èmfasi al fet que el copríncep emèrit que no hagués esmentat públicament aquesta possibilitat quan exercia com a bisbe d’Urgell i copríncep episcopal. Tot i això, ha assegurat que l’administració general vol mantenir oberts els canals de comunicació amb la Santa Seu i amb l’actual copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano. “Una de les coses que ens interessa és continuar dialogant”, ha afirmat, tot insistint en el “repte” fixat a l’inici de la legislatura: preservar l’estructura institucional i avançar en els drets de les dones fins a aconseguir la despenalització de l’avortament.

Baró advoca per un debat sobre l’avortament que respecti la Constitució i l’equilibri institucional d’Andorra

Llegir

Pel que fa a les reunions demanades per alguns grups parlamentaris —entre ells el grup Socialdemòcrata, el qual ha advertit que podria impulsar la despenalització si no s’“aclaria” la situació—, Baró ha apel·lat a la confidencialitat. Així, ha confirmat que hi ha contactes amb les forces parlamentàries i que hi haurà més trobades “ben aviat”, però ha remarcat que no pot revelar ni el contingut de les converses ni les decisions que puguin prendre els grups de l’oposició.

“Per part del Govern i de la majoria no ho farem, perquè això sí que seria trencar un dels objectius que ens hem fixat, que és mantenir l’estructura institucional i avançar en els drets reproductius de les dones” – Ladislau Baró

Malgrat admetre que la Constitució ofereix instruments per avançar en solitari, el ministre ha estat taxatiu en descartar aquesta opció. “Per part del Govern i de la majoria, de manera unilateral, després de tant temps de diàleg, no ho farem”, ha assegurat, argumentant que això suposaria trencar una de les dues premisses que s’han fixat: mantenir l’estructura institucional i millorar els drets reproductius de les dones. Segons Baró, l’Executiu continua buscant “la fórmula més adequada” dins del diàleg, tot reconeixent que el procés alterna moments d’avenç amb d’altres de més complexos, especialment després de posicionaments recents del Vaticà.

Els grups parlamentaris podran valorar el text sobre la despenalització de l’avortament al novembre, segons Baró

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
De la col·laboració entre Educació i Joventut neix ‘Connecta’, un saló d’orientació que acollirà 2.000 alumnes
Žan Tabak, una llarga trajectòria a les banquetes europees per intentar revertir la mala dinàmica del MoraBanc Andorra
Allau de trucades al Servei de Mobilitat pel temporal de neu i el tancament de l’accés a la frontera amb França

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El desgel guanya terreny a les parròquies baixes amb les clarianes mentre la neu es manté a l’alta muntanya
  • Societat, Successos
Un conductor és detingut a Canillo després d’entrar derrapant a una rotonda i donar una taxa d’alcohol d’1,01 g/l
  • Societat
La nevada genera tensió a la xarxa viària del Principat amb restriccions i trànsit dens
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
  • Parròquies
Les escales del Tarter, tancades des de fa gairebé un any, entren en fase de reparació amb l’inici de les obres
  • Parròquies, Societat
L’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany assoleix 26.902 visitants el 2025, el millor registre en deu anys
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu