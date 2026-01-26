Bastaria amb un copríncep per despenalitzar l’avortament, però el Govern “rebutja fer-ho unilateralment”

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha mantingut que el Govern i la majoria del Consell General no tiraran endavant de manera unilateral la despenalització de l’avortament, tot i admetre que és “ben sabut” que una llei d’aquest abast podria aprovar-se amb la signatura d’un sol copríncep. Les declaracions arriben arran d’una entrevista del copríncep emèrit Joan-Enric Vives a la COPE, recollida per RTVA, en què es referia a aquesta possibilitat jurídica.
Baró ha recordat que aquest plantejament “és una qüestió sabuda des del mateix any 93, quan es va elaborar la Constitució”, i ha afegit que es tracta d’“una institució jurídica que s’ha fet servir més d’una vegada”, posant com a exemples la llei del matrimoni civil o la de nacionalitat. En aquest sentit, ha afirmat que “no és descartable que en l’àmbit de la interrupció de l’embaràs es pugui també fer servir això”, i ha celebrat que aquesta fórmula es contempli com una opció més, tant per part del Govern com pel copríncep emèrit.
Tanmateix, el ministre ha introduït matisos que obren el dubte sobre la viabilitat real d’aquest camí. Així, ha subratllat que la Constitució inclou “un article que estableix una protecció enfortida del dret a la vida en totes les fases”, fet pel qual, segons ha dit, “opinions autoritzades o implicades en el diàleg han plantejat que potser no era suficient aquesta fórmula”. Aquest argument, el qual ja ha estat esgrimit anteriorment per membres de l’Executiu, contrasta amb el reconeixement que la via d’una sola signatura ja s’ha aplicat en altres lleis sensibles.
“La possibilitat que determinats projectes legislatius puguin tirar endavant només amb la signatura d’un dels coprínceps és una qüestió sabuda des del mateix 93, quan es va elaborar la Constitució” – Ladislau Baró
En aquest context, Baró ha posat èmfasi al fet que el copríncep emèrit que no hagués esmentat públicament aquesta possibilitat quan exercia com a bisbe d’Urgell i copríncep episcopal. Tot i això, ha assegurat que l’administració general vol mantenir oberts els canals de comunicació amb la Santa Seu i amb l’actual copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano. “Una de les coses que ens interessa és continuar dialogant”, ha afirmat, tot insistint en el “repte” fixat a l’inici de la legislatura: preservar l’estructura institucional i avançar en els drets de les dones fins a aconseguir la despenalització de l’avortament.
Pel que fa a les reunions demanades per alguns grups parlamentaris —entre ells el grup Socialdemòcrata, el qual ha advertit que podria impulsar la despenalització si no s’“aclaria” la situació—, Baró ha apel·lat a la confidencialitat. Així, ha confirmat que hi ha contactes amb les forces parlamentàries i que hi haurà més trobades “ben aviat”, però ha remarcat que no pot revelar ni el contingut de les converses ni les decisions que puguin prendre els grups de l’oposició.
“Per part del Govern i de la majoria no ho farem, perquè això sí que seria trencar un dels objectius que ens hem fixat, que és mantenir l’estructura institucional i avançar en els drets reproductius de les dones” – Ladislau Baró
Malgrat admetre que la Constitució ofereix instruments per avançar en solitari, el ministre ha estat taxatiu en descartar aquesta opció. “Per part del Govern i de la majoria, de manera unilateral, després de tant temps de diàleg, no ho farem”, ha assegurat, argumentant que això suposaria trencar una de les dues premisses que s’han fixat: mantenir l’estructura institucional i millorar els drets reproductius de les dones. Segons Baró, l’Executiu continua buscant “la fórmula més adequada” dins del diàleg, tot reconeixent que el procés alterna moments d’avenç amb d’altres de més complexos, especialment després de posicionaments recents del Vaticà.