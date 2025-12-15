L’IAD manté la confiança en el Govern sobre la despenalització de l’avortament tot i no haver estat consultat

L’Institut Andorrà de les Dones (IAD) ha reiterat aquest dilluns el seu vot de confiança a la tasca que està desenvolupant el Govern en relació amb la despenalització de l’avortament, malgrat no haver rebut cap text ni haver estat consultat durant el procés. La presidenta de l’organisme, Judith Pallarés, ha defensat aquesta posició durant la seva compareixença davant la Comissió d’Afers Socials del Consell General, on ha insistit que l’Institut opta per creure en el compromís expressat per l’Executiu.
Pallarés ha volgut contextualitzar aquest posicionament recordant que el debat s’arrossega des de fa dècades. “Ja portem molta calma des de la Constitució”, ha afirmat, tot destacant que el moment actual representa un canvi d’escenari. En aquest sentit, ha assegurat que “s’està fent un esforç i un pas endavant» i que, des de l’IAD, «volem creure que així serà”.
“Volem creure que així serà i que el Govern farà aquest pas endavant” – Judith Pallarés
La presidenta ha posat especial èmfasi en el fet que el Govern hagi traslladat al Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides que està treballant per despenalitzar l’avortament. Segons ha defensat, aquesta afirmació no és menor i comporta una responsabilitat política clara. “Quan el Govern fa una constatació directa als Estats membres, entenem que això implica una vinculació directa”, ha remarcat, insistint que aquest gest reforça l’optimisme de l’Institut.
En aquesta línia, Pallarés ha assegurat que l’IAD confia que el procés pugui culminar amb algun tipus d’avenç legislatiu. “Som optimistes i esperem que això es pugui fer”, ha dit, tot subratllant que, més enllà del resultat final, ja s’ha assolit un objectiu clau: obrir el debat. “El debat està obert, estava sobre la taula”, ha reiterat.
La presidenta de l’IAD ha defensat que parlar d’avortament era necessari perquè és una qüestió que actualment està en discussió tant a nivell social com institucional. “Vam considerar que calia parlar d’allò que ara mateix està en debat”, ha indicat, afegint que l’objectiu final ha de ser avançar tant com sigui possible en el compliment de les recomanacions internacionals. En aquest punt, ha insistit que el centre del debat han de ser els drets de les dones. “Sobretot, garantir-se des de les dones d’Andorra”, ha afirmat.
“Considerem que cal parlar de l’avortament perquè és una qüestió que ara mateix està en debat” – Judith Pallarés
Tot i admetre que des del mateix Govern s’ha parlat de tempos i de les dificultats del calendari polític, Pallarés ha recordat que l’actual legislatura encara no ha conclòs. “La legislatura no ha acabat”, ha subratllat, tot expressant l’esperança i el desig que es pugui tirar endavant la despenalització. “Esperem i demanem que es pugui dur a terme, com a mínim”, ha afegit.
Pel que fa a la manca de consulta a l’IAD per part de l’Executiu per a l’elaboració del text, Pallarés ha explicat que l’Institut entén aquesta absència de participació dins el marc de la discreció absoluta que el Govern ha manifestat que manté en aquest treball. “Entenem que no se’ns hagi consultat”, ha dit, tot i que cal recordar que l’organisme va ser creat amb una clara vocació consultiva. En aquest sentit, la presidenta de l’IAD ha confiat que el procés tingui continuïtat institucional. “Entenem que hi haurà un text que en algun moment s’ha de fer públic”, ha afirmat, assenyalant que aquest haurà d’entrar a tràmit parlamentari i compartir-se.
Finalment, la presidenta ha deixat clar que l’IAD vol formar part d’aquest debat quan arribi el moment. “Ens agradaria poder participar”, ha conclòs, tot assegurant que l’Institut estarà disponible per aportar-hi la seva visió i expertesa, sigui aviat o no.