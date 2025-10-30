Baró admet que la despenalització de l’avortament “podria no arribar aquesta legislatura” tot i la “voluntat”

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha reconegut aquest dijous al Consell General que la despenalització de l’avortament “podria no arribar aquesta legislatura”, tot i assegurar que el Govern “manté la voluntat d’avançar” en aquesta matèria. Baró ha explicat que les negociacions amb la Santa Seu s’han vist afectades per “un canvi contextual” al Vaticà que “ha endarrerit el calendari previst” i ha reiterat la necessitat de mantenir la discreció “fins que no hi hagi la convicció que l’acord no posa en risc la nostra estructura institucional”.
El ministre ha respost així a una pregunta urgent de la consellera general i presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, qui ha reclamat més informació sobre els avenços de la reunió mantinguda fa uns dies entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el cardenal Pietro Parolin. Baró ha explicat que la trobada “se situa en el marc del diàleg per obtenir una reducció en la pena” i que, des del febrer, “hi ha hagut canvis tant a la Seu d’Urgell com a Roma” que han alterat el ritme de les converses. “Jo ja volia tenir al novembre un predebat parlamentari”, ha admès, tot afegint, amb ironia, que “vam anar a buscar això, no pas pizza”.
“Fins que no hi hagi la convicció de les línies vermelles de la supervivència de la nostra institució, no farem un debat públic […] És normal que es mantingui l’exigència de discreció” – Ladislau Baró
Segons el ministre, la reunió “va permetre acotar els punts de dificultat que encara queden per resoldre”, tot i que ha evitat concretar-ne el contingut. “Fins que no hi hagi la convicció de les línies vermelles de la supervivència de la nostra institució, no farem un debat públic”, ha insistit, subratllant que “és normal que es mantingui l’exigència de discreció” arran dels moviments recents dins de l’Església catòlica. En aquest sentit, Baró ha remarcat que “tenim tantes ganes com vostès d’atendre les demandes socials sobre els drets sexuals i reproductius de les dones”.
Segués, però, ha retret al Govern “la manca de compromís i de concreció” i ha recordat que “fa sis mesos es va preguntar i no hi va haver resposta, i avui tampoc”. “Ens podem permetre frivolitzar la situació quan es parla dels drets reproductius de les dones?”, ha preguntat, criticant que “en dos anys i mig de converses amb la Santa Seu encara no hi hagi cap proposta de text”. La consellera ha posat èmfasi en les conseqüències de l’endarreriment: “Parlem de vides trencades, condicionades per una llei obsoleta i, en molts casos, de naixements no desitjats”.
“En dos anys i mig de converses amb la Santa Seu encara no hi hagi cap proposta de text […] Parlem de vides trencades, condicionades per una llei obsoleta i, en molts casos, de naixements no desitjats” – Núria Segués
Baró ha respost que “no es vol frivolitzar el dret reproductiu de les dones”, i ha assegurat que l’Executiu està treballant “en un escenari que no permetia concretar res”. Així, ha admès que el metge “no es veurà penalitzat en l’acompanyament”, però que de moment només es pot parlar “en termes hipotètics”. “Em trauré un pes de sobre el dia que us pugui portar el document”, ha afegit, tot reiterant la voluntat de “tirar-ho endavant dins d’aquesta legislatura”, però advertint que “no ho puc assegurar”.
Des del grup socialdemòcrata, el conseller Pere Baró ha expressat dubtes sobre el calendari i ha preguntat directament si “aquesta legislatura s’arribarà a aprovar la llei”. El ministre ha respost que “farem tot el possible; no serà la legislatura en què s’acabi el règim de Coprincipat”, reconeixent també que “els canvis de Papa poden haver alterat el ritme” de les converses, però subratllant que la prioritat del Govern és “avançar sense posar en risc el sistema institucional”.
“Em trauré un pes de sobre el dia que us pugui portar el document […] No n’hi ha prou amb una sentència o amb el que digui la Constitució. Tots volem mantenir el Coprincipat; el que no volem és una crisi” – Ladislau Baró
En la mateixa línia, la consellera Susanna Vela ha defensat que el debat “s’ha de centrar en com podem garantir un dret a una part de la ciutadania” i ha instat a “deixar a l’Església el que és de l’Església”. A més, ha proposat que “sigui el Tribunal Constitucional qui es pronunciï” sobre la compatibilitat de la despenalització amb el marc constitucional, tot i que Baró ha replicat que “no n’hi ha prou amb una sentència o amb el que digui la Constitució” i que “tots volem mantenir el Coprincipat; el que no volem és una crisi”.
Finalment, la tercera membre dels socialdemòcrates, Laia Moliné, ha preguntat si això vol dir que “no es trobarà l’encaix”, recordant que “els que vivim a Andorra som els que sabem quins són els drets pels quals s’ha de treballar”. Baró ha reiterat que la prioritat del Govern “és total”, però ha recordat que “la Constitució estableix la protecció de la vida en totes les seves fases” i que aquesta és “una limitació evident” que obliga a actuar amb prudència.