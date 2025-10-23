Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, juntament amb l’ambaixador a la Santa Seu, Carles Àlvarez, i el cardenal Pietro Parolin. | Govern d'Andorra
Reunió al Vaticà

El Govern i la Santa Seu constaten la “complexitat jurídica i institucional” sobre la despenalització de l’avortament

Espot i Baró es reuneixen amb el cardenal Parolin i destaquen la necessitat d’un desenvolupament "acurat" amb l'avenç dels drets de les dones

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, juntament amb l’ambaixador a la Santa Seu, Carles Àlvarez, s’han reunit aquest dimecres a la tarda al Vaticà amb el secretari d’Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, en el marc del diàleg institucional que mantenen les dues parts per abordar el procés de despenalització de l’avortament a Andorra.

Hi ha compromís compartit de les dues parts, però reconeixen que és un assumpte complex

Durant la trobada, les dues delegacions han reafirmat el compromís compartit “per continuar treballant de manera constructiva amb l’objectiu de disposar en els propers mesos d’una proposta de text legislatiu”. D’aquesta manera, ambdues parts han coincidit que es tracta “d’un assumpte d’una gran complexitat jurídica, institucional i social, que requereix un desenvolupament tècnic acurat”, segons assenyalen des de l’Executiu a través d’un comunicat.

“El Govern i la Santa Seu mantenen la voluntat de trobar una solució que permeti fer compatible el manteniment de l’estructura institucional del país i l’avenç significatiu en el reconeixement dels drets de les dones”, han conclòs.

