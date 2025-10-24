Espot admet que l’acord amb la Santa Seu sobre despenalitzar l’avortament requerirà “jocs d’equilibris precaris”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reconegut aquest divendres que les negociacions amb la Santa Seu sobre la despenalització de l’avortament són “molt delicades” i que requeriran “jocs d’equilibris que són precaris”. En declaracions als mitjans en el marc de la inauguració de la 46a Fira d’Andorra la Vella, ha afirmat que “està en joc el manteniment de la nostra estructura institucional” i ha defensat que el debat “necessita una anàlisi acurada i no anar amb presses excessives”.
Espot ha explicat que la reunió mantinguda aquesta setmana al Vaticà amb el cardenal Parolin “ha servit per impulsar políticament el debat i el diàleg”, i ha insistit que hi ha “voluntat compartida d’avançar i trobar solucions”, tot i que ha admès que “no serà fàcil”. “Aquest equilibri farà que, si volem mantenir la nostra estructura institucional, no podrem anar a lleis de màxim”, ha assegurat, subratllant que el treball s’està fent “des de la discreció” i garantit que “no defallirem des del Govern en avançar cap als drets de les dones”. Tot i això, ha remarcat que “si volem que el Coprincipat pervisqui, és impossible que a casa nostra es pugui avortar”.
“Aquest equilibri farà que, si volem mantenir la nostra estructura institucional, no podrem anar a lleis de màxim […] Si volem que el Coprincipat pervisqui, és impossible que a casa nostra es pugui avortar” – Xavier Espot
Pel que fa al calendari, Espot ha indicat que “ara hem acordat intensificar el treball tècnic” i que, “si aquest avança correctament, potser ho tindrem enllestit a finals d’any”. En aquest sentit, ha advertit, però, que el text s’hauria d’entrar “a tràmit parlamentari com a màxim el primer trimestre de l’any que ve” per poder ser aprovat abans del final de la legislatura. “No vindrà de dos o tres mesos; si hem estat set segles amb aquesta situació i ara tenim una escletxa per resoldre-la convenientment, és millor fer-ho així que no precipitar-nos i posar en escac el nostre model”, ha apuntat.
“No vindrà de dos o tres mesos; si hem estat set segles amb aquesta situació i ara tenim una escletxa per resoldre-la convenientment, és millor fer-ho així que no precipitar-nos i posar en escac el nostre model” – Xavier Espot
Finalment, i qüestionat sobre si el canvi de Papa podria haver modificat la posició del Vaticà, Espot ha afirmat que “no ho sabria dir”, però que “no he notat una percepció diferent”. “Les línies vermelles són les que són; són els dogmes de l’Església. La protecció del dret a la vida és una línia vermella per a ells”, ha remarcat, tot recordant també que “la Constitució diu el que diu” i que, encara que “pot ser objecte d’interpretacions múltiples”, també estableix “la protecció del dret a la vida en totes les seves fases”, fet que considera “una limitació evident”.