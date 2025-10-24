Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cap de Govern, Xavier Espot, aquest divendres durant la inauguració de la 46a Fira d'Andorra la Vella. | SFA / JAViladot
Alex Montero Carrer
“Està en joc el manteniment de la nostra estructura institucional”

Espot admet que l’acord amb la Santa Seu sobre despenalitzar l’avortament requerirà “jocs d’equilibris precaris”

El cap confia tenir una proposta de llei abans de finals d’any i que el text pugui entrar a tràmit parlamentari durant el primer trimestre del 2026

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reconegut aquest divendres que les negociacions amb la Santa Seu sobre la despenalització de l’avortament són “molt delicades” i que requeriran “jocs d’equilibris que són precaris”. En declaracions als mitjans en el marc de la inauguració de la 46a Fira d’Andorra la Vella, ha afirmat que “està en joc el manteniment de la nostra estructura institucional” i ha defensat que el debat “necessita una anàlisi acurada i no anar amb presses excessives”.

Espot ha explicat que la reunió mantinguda aquesta setmana al Vaticà amb el cardenal Parolin “ha servit per impulsar políticament el debat i el diàleg”, i ha insistit que hi ha “voluntat compartida d’avançar i trobar solucions”, tot i que ha admès que “no serà fàcil”. “Aquest equilibri farà que, si volem mantenir la nostra estructura institucional, no podrem anar a lleis de màxim”, ha assegurat, subratllant que el treball s’està fent “des de la discreció” i garantit que “no defallirem des del Govern en avançar cap als drets de les dones”. Tot i això, ha remarcat que “si volem que el Coprincipat pervisqui, és impossible que a casa nostra es pugui avortar”.

“Aquest equilibri farà que, si volem mantenir la nostra estructura institucional, no podrem anar a lleis de màxim […] Si volem que el Coprincipat pervisqui, és impossible que a casa nostra es pugui avortar” – Xavier Espot

Pel que fa al calendari, Espot ha indicat que “ara hem acordat intensificar el treball tècnic” i que, “si aquest avança correctament, potser ho tindrem enllestit a finals d’any”. En aquest sentit, ha advertit, però, que el text s’hauria d’entrar “a tràmit parlamentari com a màxim el primer trimestre de l’any que ve” per poder ser aprovat abans del final de la legislatura. “No vindrà de dos o tres mesos; si hem estat set segles amb aquesta situació i ara tenim una escletxa per resoldre-la convenientment, és millor fer-ho així que no precipitar-nos i posar en escac el nostre model”, ha apuntat.

“No vindrà de dos o tres mesos; si hem estat set segles amb aquesta situació i ara tenim una escletxa per resoldre-la convenientment, és millor fer-ho així que no precipitar-nos i posar en escac el nostre model” – Xavier Espot

Finalment, i qüestionat sobre si el canvi de Papa podria haver modificat la posició del Vaticà, Espot ha afirmat que “no ho sabria dir”, però que “no he notat una percepció diferent”. “Les línies vermelles són les que són; són els dogmes de l’Església. La protecció del dret a la vida és una línia vermella per a ells”, ha remarcat, tot recordant també que “la Constitució diu el que diu” i que, encara que “pot ser objecte d’interpretacions múltiples”, també estableix “la protecció del dret a la vida en totes les seves fases”, fet que considera “una limitació evident”.

Prudència i cautela entre les entitats de dones davant la reunió de l’Executiu amb la Santa Seu sobre l’avortament

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Joan Plaza vol que la competitivitat dels seus mostrada contra el Girona tingui continuïtat en tots els partits
Espot i Escalé confronten posicions sobre la transparència i la gestió del contracte de l’Andorra Cycling Masters
El Comú d’Andorra la Vella manté per a l’any 2027 la posada en marxa de l’Espai Capital, valorat en 15 milions d’euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La 46a Fira d’Andorra la Vella arrenca amb estands plens i veus ‘diverses’ en una jornada de participació i proximitat
  • Empresa, Societat
Grandvalira Resorts preveu incorporar 2.250 temporers d’un total de 2.800 treballadors per a aquesta temporada
  • Societat, Successos
Un conductor de 33 anys és arrestat a Encamp per fugir del cos policial amb una taxa d’1,96 i el permís caducat
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
El Comú d’Andorra la Vella manté per a l’any 2027 la posada en marxa de l’Espai Capital, valorat en 15 milions d’euros
  • Parròquies, Societat
Ordino anuncia noves mesures de seguretat viària, un aparcament de 100 places i la instal·lació de radars fixos
  • Parròquies, Societat
Avancem reclama al Comú d’Encamp “preveure tots els escenaris” davant una possible venda d’accions de Saetde
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu