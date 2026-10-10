ATIDA ret homenatge als donants amb un nou espai a la plaça de la Rotonda marcat pel record de Toni Gamero

La plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella compta des d’aquest dissabte amb un nou espai permanent dedicat als donants d’òrgans, teixits i cèl·lules. L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha celebrat el quart homenatge als donants amb el trasplantament simbòlic d’uns boixos que formen la paraula VIDA, en un acte marcat pel record de Toni Gamero, president de l’entitat traspassat aquest any. Es tracta del primer homenatge que l’associació organitza sense qui va ser un dels principals impulsors de la sensibilització sobre la donació i els trasplantaments al Principat.
«Aquest trasplantament simbòlic ens parla precisament d’això: de donar, de trasplantar i de fer possible que la vida continuï», ha manifestat el vicepresident d’ATIDA, Jaume Boneta, durant una jornada que ha reunit persones trasplantades, donants, familiars i representants institucionals. El nou parterre VIDA quedarà instal·lat de manera permanent a la plaça de la Rotonda com a espai de record, agraïment i sensibilització, i se sumarà a altres iniciatives de l’associació, com l’escultura ‘Jo en tu’, d’Emma Regada, situada al Parc Central. La iniciativa culmina una acció que va començar el passat mes de juny al Consell General, quan ATIDA va entregar diversos boixos a persones vinculades a l’entitat perquè els cuidessin durant els mesos següents.
L’homenatge ha tingut un significat especial per a l’associació per l’absència de Toni Gamero, qui havia rebut un trasplantament de medul·la òssia i va dedicar bona part de la seva trajectòria a acompanyar pacients, donar suport a les seves famílies i promoure la donació al país. Durant el seu parlament, Boneta ha recordat el llegat de l’expresident i ha reafirmat el compromís d’ATIDA de donar continuïtat a la tasca desenvolupada durant els darrers anys. L’entitat encara no ha formalitzat el relleu a la presidència, però està previst celebrar pròximament una junta per abordar aquest procés i garantir la continuïtat del projecte.