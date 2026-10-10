Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'entitat trasplanta els boixos que formen la paraula VIDA. | ATIDA
Alex Montero Carrer
  • Societat
Trasplantament simbòlic

ATIDA ret homenatge als donants amb un nou espai a la plaça de la Rotonda marcat pel record de Toni Gamero

L'entitat trasplanta els boixos que formen la paraula VIDA en el primer homenatge celebrat sense el seu president, traspassat enguany

La plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella compta des d’aquest dissabte amb un nou espai permanent dedicat als donants d’òrgans, teixits i cèl·lules. L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha celebrat el quart homenatge als donants amb el trasplantament simbòlic d’uns boixos que formen la paraula VIDA, en un acte marcat pel record de Toni Gamero, president de l’entitat traspassat aquest any. Es tracta del primer homenatge que l’associació organitza sense qui va ser un dels principals impulsors de la sensibilització sobre la donació i els trasplantaments al Principat.

«Aquest trasplantament simbòlic ens parla precisament d’això: de donar, de trasplantar i de fer possible que la vida continuï», ha manifestat el vicepresident d’ATIDA, Jaume Boneta, durant una jornada que ha reunit persones trasplantades, donants, familiars i representants institucionals. El nou parterre VIDA quedarà instal·lat de manera permanent a la plaça de la Rotonda com a espai de record, agraïment i sensibilització, i se sumarà a altres iniciatives de l’associació, com l’escultura ‘Jo en tu’, d’Emma Regada, situada al Parc Central. La iniciativa culmina una acció que va començar el passat mes de juny al Consell General, quan ATIDA va entregar diversos boixos a persones vinculades a l’entitat perquè els cuidessin durant els mesos següents.

L’homenatge ha tingut un significat especial per a l’associació per l’absència de Toni Gamero, qui havia rebut un trasplantament de medul·la òssia i va dedicar bona part de la seva trajectòria a acompanyar pacients, donar suport a les seves famílies i promoure la donació al país. Durant el seu parlament, Boneta ha recordat el llegat de l’expresident i ha reafirmat el compromís d’ATIDA de donar continuïtat a la tasca desenvolupada durant els darrers anys. L’entitat encara no ha formalitzat el relleu a la presidència, però està previst celebrar pròximament una junta per abordar aquest procés i garantir la continuïtat del projecte.

Andorra avança en la donació d’òrgans amb vuit persones en llista d’espera i una mitjana de vuit trasplantaments

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Laia Moliné qüestiona les dinàmiques polítiques: «Em costa trobar arguments per rebatre la desconfiança ciutadana»
Andorra avança en la donació d’òrgans amb vuit persones en llista d’espera i una mitjana de vuit trasplantaments
Andorra és el país més car del món per accedir a la residència passiva, malgrat situar-se entre els millors per jubilar-se

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El COFA alerta que l’Acord amb la UE podria impedir la venda de productes que ara només es troben a Andorra
  • Societat
El Fòrum alerta que marxar d’Andorra pot ser «una sortida inevitable» per als joves davant la crisi de l’habitatge
  • Societat
L’RN20 podria tornar a tancar durant diverses setmanes a la tardor del 2027 per executar les obres «definitives»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat, Successos
Un fort soroll desperta als veïns de Santa Coloma després del despreniment de tres roques de grans dimensions
  • Parròquies, Societat
La renúncia de la promotora privada deixa en suspens la construcció de fins a 50 pisos assequibles a Terra Vella
  • Parròquies, Societat
Prop de 900 ovelles es ‘concentren’ als Cortals per fer els primers controls sanitaris conjunts del bestiar oví
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu