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  • David Otero, durant l'entrevista. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Cultura
Entrevista

Otero, abans de l’aturada temporal: «El que em fa por és que amb la IA perdem l’espontaneïtat humana de crear»

En aquesta entrevista reflexiona sobre el preu personal de dedicar-se a la música, les diferents etapes de la seva carrera i els riscos de la IA

Després de més de 25 anys de trajectòria musical, primer amb El Canto del Loco, després com El Pescao i finalment amb el seu propi nom, David Otero arriba aquesta nit a Andorra per oferir el seu últim concert abans d’una pausa de diversos mesos. L’artista madrileny, qui actuarà a l’Unnic, reivindica la necessitat de recuperar la rutina familiar després de sis anys de viatges constants, tot i que deixa clar que no es tracta d’un comiat definitiu. En aquesta entrevista amb El Periòdic, reflexiona sobre el preu personal de dedicar-se a la música, les diferents etapes de la seva carrera i els riscos que la intel·ligència artificial i la por a la crítica representen per a la creativitat humana.

David Otero

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