Otero, abans de l’aturada temporal: «El que em fa por és que amb la IA perdem l’espontaneïtat humana de crear»

Després de més de 25 anys de trajectòria musical, primer amb El Canto del Loco, després com El Pescao i finalment amb el seu propi nom, David Otero arriba aquesta nit a Andorra per oferir el seu últim concert abans d’una pausa de diversos mesos. L’artista madrileny, qui actuarà a l’Unnic, reivindica la necessitat de recuperar la rutina familiar després de sis anys de viatges constants, tot i que deixa clar que no es tracta d’un comiat definitiu. En aquesta entrevista amb El Periòdic, reflexiona sobre el preu personal de dedicar-se a la música, les diferents etapes de la seva carrera i els riscos que la intel·ligència artificial i la por a la crítica representen per a la creativitat humana.