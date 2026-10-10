Andorra avança en la donació d’òrgans amb vuit persones en llista d’espera i una mitjana de vuit trasplantaments

Govern treballa per fer possible la donació d’òrgans i teixits a Andorra, amb l’objectiu d’ampliar les modalitats de donació disponibles al Principat. Així ho ha assegurat la ministra de Salut, Helena Mas, aquest dissabte durant l’homenatge als donants d’òrgans, teixits i cèl·lules, organitzat per l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) a la plaça de la Rotonda. La titular de Salut ha remarcat la voluntat de continuar desenvolupant aquestes possibilitats, mentre que, segons ha informat RTVA, l’Executiu confia tancar abans de final d’any el conveni amb Catalunya per avançar en les extraccions d’òrgans en casos de donació.
En aquest sentit, Salut ultima els detalls del reglament vinculat al conveni amb Catalunya, el qual haurà de definir, entre altres, el procediment que hauran de seguir els equips per efectuar aquestes intervencions. Avui dia, el sistema sanitari andorrà encara no disposa de la infraestructura ni de les autoritzacions necessàries per dur-les a terme. «De moment comencem en aquest sentit amb Espanya, amb la part de Catalunya, que és amb la part on hem treballat més també la part de medul·la òssia i la part de sang de cordó umbilical», ha explicat Mas en declaracions recollides per RTVA, tot destacant les sinergies existents entre els dos territoris.
«De moment comencem en aquest sentit amb Espanya, amb la part de Catalunya, que és amb la part on hem treballat més també la part de medul·la òssia i la part de sang de cordó umbilical» – Helena Mas
«Potser més endavant ens podem plantejar ampliar-ho a França o als altres països. De moment, el nostre proper pas seria teixits i multiteixits i després passar a òrgans, tots aquells òrgans que puguem», ha afegit la ministra. Per la seva banda, ATIDA ha expressat la voluntat que es compleixi el compromís del Govern de disposar l’any vinent del reglament que ha de regular les donacions d’òrgans. Segons les dades facilitades durant l’homenatge i recollides per RTVA, cada any unes vuit persones reben algun tipus de trasplantament, principalment de ronyó, mentre que actualment hi ha vuit persones en llista d’espera.
Val a dir que, avui dia, més de 700 persones formen part del registre de donants de medul·la òssia a Andorra. A més, entre els avenços dels darrers anys també figura la posada en marxa, el 2025, de la donació de còrnia. ATIDA, però, considera necessari continuar ampliant aquestes possibilitats perquè Andorra pugui avançar en la seva participació en el sistema de donació del qual també es beneficien els seus ciutadans. «Parleu de la donació. Parleu-ne a casa, a la feina, amb els amics», ha manifestat el vicepresident de l’entitat, Jaume Boneta, qui ha aprofitat l’homenatge per insistir en la importància de comunicar als familiars la voluntat de ser donant.