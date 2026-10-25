El MoraBanc Andorra es desinfla a partir del tercer quart i suma la quarta derrota en la visita a Miribilla (88-76)

El MoraBanc Andorra continua sense trobar la regularitat necessària per sumar victòries a la Lliga Endesa. Doncs, aquest diumenge ha encaixat la quarta derrota de la temporada després de caure a la pista del Surne Bilbao (88-76), en un duel en què ha començat dominant i ha arribat a tenir set punts d’avantatge al final del primer quart. Tanmateix, els locals han capgirat el marcador abans del descans i han aprofitat les nombroses pèrdues de pilota dels andorrans per obrir una escletxa al tercer període. Amb tot, i malgrat els intents de reacció en els darrers 10 minuts, els tricolor no han pogut evitar una nova ensopegada.
Si bé la primera possessió ha estat pirenaica, la llauna l’ha obert Darrun Hilliard des dels 4,60 metres. En tot cas, els visitants han mostrat una bona imatge defensiva (tot i dues matineres personals de Leon Radošević), la qual no s’ha traduït en atac, amb poc encert tan seu com dels rivals. Així, la diferència s’ha mantingut, fins que quatre punts de James Akinjo i quatre de Cam McGriff han col·locat el 5-8. L’extricolor Ádám Somogyi ha estat l’únic capaç d’igualar la intensitat andorrana (ha fet vuit punts) i, havent arribat a l’equador del quart amb empat, un pas endavant dels del Principat s’ha convertit en un triple de Kyle Kuric i uns endollats Akinjo i Artem Pustovyi que han deixat el 15-22 al final.
L’inici del segon l’ha revolucionat l’entrada d’un hiperactiu Wes Iwundu amb cinc punts, un rebot i una falta flagrant que ha despertat momentàniament a Hilliard, qui ha signat quatre punts consecutius (24-29). A partir d’aquí, el joc ha agafat molta més velocitat i ambdós conjunts han començat a sumar fins a reduir la diferència entorn els tres punts. Fins i tot de tanta velocitat han arribat les pèrdues (més dels andorrans) i els contraatacs ràpids que no ha acabat d’aprofitar ni l’un ni l’altre. Però el lluminós ja lluïa un 36-37 quan novament Somogyi ha fet efectiva la remuntada local restant dos minuts per la mitja part, en un dels moments de més desconnexió dels de Žan Tabak, els quals gràcies a l’escorta d’Indiana s’han pogut ‘mantenir’ (42-40).
A la represa s’han vist noves errades sota cistella dels dos conjunts, amb alguna pèrdua andorrana, fins a arribar gairebé als dos minuts sense encistellar. Ho ha acabat fent Harald Frey per ampliar la distància d»els homes de negre’ a cinc punts (45-40). Després, Kassius Robertson ha volgut lluir-se com en alguna ocasió ha fet al periple anterior, però no li ha sortit bé i Luke Petrasek ha tornat a sumar per obligar a Tabak a demanar temps mort. Fins a quatre minuts i mig han hagut de passar perquè el MoraBanc tornés a anotar, amb Akinjo, mentre els de Jaume Ponsarnau han continuat fent mal amb Aleix Font (52-42). Quan els andorrans han reaccionat per posar-se a dos, han sumat la 18a pèrdua perquè Hilliard, Martin Krampelj i Margiris Normantas, des dels 6,75 metres, fessin el 65-57.
Així, el darrer ball ha donat sortida amb la mateixa tendència al triple per als de Miribilla amb Frey, tot i que Kuric, com millor sap fer, ha replicat per partida doble (69-63). El bon moment tricolor ha continuat amb Rati Andronikashvili en el que ha suposat un parcial de 0-8 (69-65). Però fins aquí ha durat, i els bascs han agafat de nou embranzida per posar-se, amb certa rapidesa, a nou punts quan el matx ha recuperat la velocitat i els intents de llarga distància (78-69). Restant dos minuts, i veient com qualsevol intent rebia resposta bilbaïna per mantenir la diferència al voltant dels 10 punts, els andorrans han vist la derrota amb un definitiu 88-76.