Actuacions policials

Una conductora d’un patinet és interceptada a la capital amb 0,43 grams d’MDMA després de saltar-se dos semàfors

La Policia deté dos homes, de 29 i 18 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol i un d'ells causar danys a dos vehicles a Arinsal

La Policia va arrestar durant la matinada de diumenge la conductora d’un patinet elèctric, una dona de 29 anys, amb 0,43 grams d’MDMA després que fos controlada per haver-se saltat dos semàfors a Andorra la Vella. Una vegada se li va localitzar la droga, es va negar a sotmetre’s a la prova de tòxics, motiu pel qual també se la va detenir com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.

D’altra banda, i per conduir sota els efectes de l’alcohol, el cos d’ordre va detenir la matinada de dissabte un home de també 29 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,33 i, una estona després, un altre, de 18 anys, per un positiu d’1,49 arran d’un accident a Arinsal en què va causar danys a dos vehicles estacionats.

Un intent de sostreure les pertinences d’una motxilla destapa un presumpte lladre implicat en diversos robatoris

