ARPA proposa autoritzacions per tenir mascotes i un registre de sancionats per garantir una tinença responsable

L’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) ha presentat una proposta integral per reforçar la lluita contra el maltractament animal al Principat, amb l’objectiu de millorar el control de la reincidència i garantir una tinença responsable.
Segons el document elaborat per l’entitat, el marc legal actual —basat en la Llei 11/2016 de protecció dels animals i el Codi Penal— és insuficient per evitar que persones sancionades tornin a tenir animals en condicions inadequades. Tot i que la normativa contempla sancions, multes i inhabilitacions, ARPA alerta que manca un sistema efectiu de seguiment i prevenció de la reincidència.
Davant aquesta situació, l’associació proposa un canvi de model que combini sancions amb mecanismes de control administratiu i responsabilització real dels propietaris. Entre les mesures destacades hi ha la retirada immediata dels animals en casos greus de maltractament i l’aplicació de sancions econòmiques que cobreixin els costos reals de recuperació i reubicació.
Una de les novetats principals és la creació d’un registre oficial de persones sancionades per maltractament animal, que permetria fer un seguiment dels casos i evitar noves situacions de risc. A més, es planteja que qualsevol persona que vulgui tenir un animal hagi de sol·licitar una autorització prèvia a l’administració, que verificarà si compleix els requisits legals.
Pel que fa a la recuperació del dret a la tinença, ARPA proposa establir condicions estrictes, com el pagament íntegre de les sancions, la superació de formació en benestar animal i la realització d’hores de voluntariat en protectores. En cas de reincidència, l’entitat defensa la prohibició definitiva de tenir animals.
El document també aborda la problemàtica de la tinença fraudulenta —quan una persona inhabilitada utilitza tercers per tenir animals— i proposa sancions específiques i mecanismes d’inspecció per evitar aquestes pràctiques.
Finalment, ARPA aposta per reforçar la cooperació amb Espanya i França per evitar que els infractors eludeixin les restriccions registrant animals fora del país, una situació que consideren un risc real donada la proximitat territorial.
La presidenta de l’entitat, Laura Valero, conclou que aquestes mesures permetrien avançar cap a un sistema “més eficaç i preventiu”, alineat amb la realitat social i orientat a garantir una protecció efectiva dels animals a Andorra.