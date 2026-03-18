Creix l’ús dels canals digitals

El 72% dels clients d’Andorra Telecom utilitzen serveis digitals mentre l’app es consolida com a principal canal

L’operadora registra un augment del 12% en l’ús digital i impulsa noves funcionalitats per millorar l’experiència i la seguretat dels usuaris

Andorra Telecom continua avançant en la transformació digital amb un increment sostingut de l’ús dels seus serveis en línia. Actualment, set de cada deu clients disposen d’un compte digital actiu i una part significativa en fa ús de manera habitual cada mes.

Durant l’últim any, la utilització global d’aquests canals ha augmentat prop d’un 12%, fet que consolida una tendència a l’alça en la relació digital entre l’operadora i els seus usuaris.

En aquest context, l’aplicació mòbil s’ha convertit en l’eina principal per a la gestió de serveis, especialment en operacions com la contractació, les recàrregues o l’adquisició de serveis addicionals. Paral·lelament, la botiga en línia del web es destina majoritàriament a consultes i tràmits informatius, com la revisió de factures o el seguiment del consum, mentre que la pàgina pública manté la funció de plataforma informativa i d’accés per a nous clients.

Els canals digitals ja concentren el 40% de les gestions i reflecteixen un canvi progressiu en els hàbits dels clients

Actualment, una part important de les gestions que es poden fer tant de manera presencial com digital ja es realitzen en línia, fet que evidencia una evolució en els hàbits dels usuaris cap a entorns digitals.

En els darrers mesos, la companyia ha implementat diverses millores tecnològiques. Entre aquestes, destaca la simplificació dels processos per activar targetes virtuals, la possibilitat de canviar de modalitat de contracte de manera digital o la incorporació de serveis específics per a visitants que permeten accedir a la telefonia mòbil sense necessitat de desplaçar-se.

A més, l’operadora treballa en nous desenvolupaments per reforçar la seguretat i l’experiència dels clients, com sistemes d’autenticació reforçada, la gestió dels equips domèstics a través de l’aplicació o la integració de tecnologies avançades per optimitzar l’atenció i els processos.

