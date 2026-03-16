Andorra Telecom organitza aquest cap de setmana la tercera edició del European Open de robòtica educativa

Andorra Telecom organitza aquest cap de setmana al pavelló de l’Aldosa a la Massana, la tercera edició del European Open Andorra de robòtica, una competició educativa VEX que promou les vocacions STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) entre els joves. De fet, la VEX Competition és la competició de robòtica més gran del món, dirigida a estudiants de primària fins a universitaris, i està avalada per la REC Foundation.
Aquest any, la competició presenta un augment del nombre d’equips, amb fins a 16, i 70 participants en la categoria IQ (5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO) i 22 equips i 124 participants en la categoria V5 (3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat). A més, en aquesta tercera edició participen nou països: República Txeca, Finlàndia, França, Kazakhstan, Espanya, Romania, Turquia, Gran Bretanya i Andorra.
La responsable de RSE d’Andorra Telecom, Inés Martí, ha destacat que “amb la VEX Competition els joves aprenen programació, disseny i construcció de robots, alhora que desenvolupen habilitats que els preparen per afrontar reptes de manera creativa i col·laborativa”. “Aquesta competició ens ajuda a consolidar les vocacions STEAM al país i donar visibilitat internacional al jove talent local”, ha afegit.