Andorra presenta a Viena la Sessió de Tardor de l’OSCE-PA i defensa el compromís amb Ucraïna

La Sessió d’Hivern de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE (OSCE-PA) s’ha celebrat aquest dijous i divendres a Viena, amb la participació de la delegació andorrana encapçalada per la presidenta, Meritxell López.
La trobada ha servit perquè Andorra presenti la Sessió de Tardor que acollirà el Principat del 7 al 9 d’octubre. La promoció s’ha dut a terme mitjançant un estand informatiu en col·laboració amb Andorra Turisme, que han visitat parlamentaris dels 57 estats membres de l’organització presents a l’assemblea.
En la sessió de clausura, López ha intervingut en el debat especial sota el títol ‘Els drets humans com a base de la seguretat’. Durant la seva intervenció, ha fet referència al quart aniversari de l’inici de la guerra de Rússia contra Ucraïna i ha destacat el paper de diverses iniciatives internacionals, com la Coalició Internacional per al retorn dels infants ucraïnesos, el Registre de danys per a Ucraïna i el recent Conveni per a la creació de la Comissió Internacional de reclamacions per Ucraïna en el marc del Consell d’Europa.
La delegació andorrana impulsa la trobada del 7 al 9 d’octubre i reivindica mecanismes per protegir els col·lectius vulnerables
En aquest sentit, López ha subratllat que Andorra “s’ha adherit a totes aquestes iniciatives i continuarà fent-ho, com a part del nostre compromís amb la justícia, la responsabilitat i la protecció dels més vulnerables”.
La presidenta de la delegació també ha abordat la problemàtica de la desinformació i la proliferació de notícies i imatges falses, i ha defensat la necessitat d’establir mecanismes eficaços per combatre aquestes amenaces. “L’impacte d’aquestes amenaces no és simètric. La desinformació perjudica de manera desproporcionada les nostres societats: nens, dones, gent gran, els més vulnerables. Aquesta realitat ens obliga a obrir un diàleg seriós i estructurat sobre com mitigar aquestes amenaces de manera eficaç i oportuna”, ha afirmat.
En el marc de la sessió, López també ha participat en la reunió del Comitè de revisió del Reglament de l’assemblea parlamentària, així com en la Comissió permanent, on s’han presentat els informes d’activitats del president de l’OSCE, Pere Joan Pons, del secretari general, Roberto Montella, així com del tresorer i dels representants especials.