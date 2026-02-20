Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La presidenta de la delegació andorrana, Meritxell López. | Consell General
El Periòdic d'Andorra
Diplomàcia parlamentària en clau europea

Andorra presenta a Viena la Sessió de Tardor de l’OSCE-PA i defensa el compromís amb Ucraïna

Meritxell López intervé en el debat sobre drets humans, defensa la lluita contra la desinformació i promociona la cita d’octubre al Principat

La Sessió d’Hivern de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE (OSCE-PA) s’ha celebrat aquest dijous i divendres a Viena, amb la participació de la delegació andorrana encapçalada per la presidenta, Meritxell López.

La trobada ha servit perquè Andorra presenti la Sessió de Tardor que acollirà el Principat del 7 al 9 d’octubre. La promoció s’ha dut a terme mitjançant un estand informatiu en col·laboració amb Andorra Turisme, que han visitat parlamentaris dels 57 estats membres de l’organització presents a l’assemblea.

En la sessió de clausura, López ha intervingut en el debat especial sota el títol ‘Els drets humans com a base de la seguretat’. Durant la seva intervenció, ha fet referència al quart aniversari de l’inici de la guerra de Rússia contra Ucraïna i ha destacat el paper de diverses iniciatives internacionals, com la Coalició Internacional per al retorn dels infants ucraïnesos, el Registre de danys per a Ucraïna i el recent Conveni per a la creació de la Comissió Internacional de reclamacions per Ucraïna en el marc del Consell d’Europa.

La delegació andorrana impulsa la trobada del 7 al 9 d’octubre i reivindica mecanismes per protegir els col·lectius vulnerables

En aquest sentit, López ha subratllat que Andorra “s’ha adherit a totes aquestes iniciatives i continuarà fent-ho, com a part del nostre compromís amb la justícia, la responsabilitat i la protecció dels més vulnerables”.

La presidenta de la delegació també ha abordat la problemàtica de la desinformació i la proliferació de notícies i imatges falses, i ha defensat la necessitat d’establir mecanismes eficaços per combatre aquestes amenaces. “L’impacte d’aquestes amenaces no és simètric. La desinformació perjudica de manera desproporcionada les nostres societats: nens, dones, gent gran, els més vulnerables. Aquesta realitat ens obliga a obrir un diàleg seriós i estructurat sobre com mitigar aquestes amenaces de manera eficaç i oportuna”, ha afirmat.

En el marc de la sessió, López també ha participat en la reunió del Comitè de revisió del Reglament de l’assemblea parlamentària, així com en la Comissió permanent, on s’han presentat els informes d’activitats del president de l’OSCE, Pere Joan Pons, del secretari general, Roberto Montella, així com del tresorer i dels representants especials.

Andorra i Catalunya activen el comitè de pilotatge del Tramvalira per estudiar la connexió entre Sant Julià i la Seu

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Les benzineres del Pas, a punt per aplicar els vals de carburant tot i rebre les instruccions amb el temps just
‘Abrakadabra’ porta el talent andorrà al Teatre Aquitània amb una producció íntegrament creada al Principat
Els xecs de carburant de fins a 200 euros entraran en vigor aquest dissabte per compensar l’impacte del tall de l’RN20

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Centre Islàmic reivindica el Ramadà com un mes de “convivència” davant els tòpics que l’associen a “imposicions”
  • Societat
Andorra i Catalunya activen el comitè de pilotatge del Tramvalira per estudiar la connexió entre Sant Julià i la Seu
  • Societat, Successos
Un home no resident amb identitat falsa i tres ordres d’expulsió intenta fugir al Pas de la Casa amb un vehicle robat
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
  • Parròquies, Societat
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments
  • Cultura, Parròquies
El tribunal condemna al rei Carnestoltes per la mancança d’identitat en els noms comercials del Principat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu