Andorra mesurarà amb dades del wifi l’impacte social, econòmic i turístic que tindrà el NODE a Andorra la Vella

Andorra Telecom, Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i el MIT, a través del City Science Lab, posaran en marxa aquest novembre el projecte NODE Urban Impact Fellowship, una iniciativa destinada a mesurar l’impacte social, urbà, econòmic, turístic i sobre la mobilitat que tindrà el nou edifici NODE al centre d’Andorra la Vella. L’estudi partirà de la situació prèvia a l’obertura de l’equipament per poder comparar-la posteriorment amb els canvis que es produeixin una vegada entri en funcionament.
Al capdavant del projecte hi haurà l’investigador andorrà Carlos Cayetano Robinat, vinculat a la Universitat d’Andorra, qui durant un any combinarà el treball de camp i l’anàlisi de dades al Principat amb una estada de tres mesos a Boston, al MIT City Science Lab. Durant aquest període podrà aprofundir en eines avançades de modelització i anàlisi urbana i treballar directament amb els investigadors de la institució nord-americana.
«Estem fomentant el talent, tenim un talent molt potent d’andorrans fora d’Andorra, tenim necessitats de càlcul d’impacte de noves infraestructures» – Marta Domènech
«Volem mesurar l’impacte en turisme, l’impacte en mobilitat, l’impacte social que ha tingut, perquè aquí hi ha una part molt important que és voler fer activitats per gent gran, per joves, l’impacte econòmic», ha explicat el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal. L’estudi buscarà, així, quantificar amb dades els canvis que provoqui el NODE al seu entorn, des dels moviments de persones fins a l’activitat econòmica, turística i social, amb la possibilitat que els resultats obtinguts puguin servir també per analitzar altres projectes en el futur.
Una part essencial d’aquest treball seran les dades aportades per Andorra Telecom a través del wifi, les quals, segons han remarcat els responsables del projecte, seran completament anònimes. La gerent d’AR+I, Marta Domènech, ha incidit en el valor de combinar aquesta informació amb la capacitat d’anàlisi del MIT: «Nosaltres ja tenim la relació feta amb MIT i, bàsicament, el que fem és un exchange d’informació. A ells els interessa moltíssim nodrir-se de dades. Són molt bons gestionant i fent les modelitzacions».
El projecte tindrà un cost de 45.000 euros anuals, una quantitat que inclou tant la contractació de l’investigador com les despeses derivades de la seva estada de tres mesos als Estats Units
La col·laboració permetrà al MIT treballar amb les dades generades al Principat per estudiar comportaments i patrons. «Els interessa també treballar molt amb Andorra, sobretot per les dades d’Andorra Telecom, que, com dèiem, són superinteressants per preveure comportaments i patrons», ha afegit Domènech, qui ha remarcat que la iniciativa combina les necessitats d’anàlisi de noves infraestructures amb la voluntat d’impulsar el talent andorrà.
En aquest sentit, la gerent d’AR+I ha destacat que «estem fomentant el talent, tenim un talent molt potent d’andorrans fora d’Andorra, tenim necessitats de càlcul d’impacte de noves infraestructures i tenim un marc excel·lent amb aliances d’excel·lència amb MIT». El NODE Urban Impact Fellowship s’integra, precisament, en el programa Annexa’t d’AR+I, destinat a atraure, desenvolupar i connectar talent, especialment jove, mitjançant projectes de recerca i innovació vinculats als reptes de futur del país.
El projecte tindrà un cost de 45.000 euros anuals, una quantitat que inclou tant la contractació de l’investigador com les despeses derivades de la seva estada de tres mesos als Estats Units. Durant l’any de treball, Cayetano combinarà l’obtenció i l’anàlisi de les dades a Andorra amb la modelització desenvolupada conjuntament amb el MIT, amb l’objectiu final de determinar amb dades quin impacte genera el NODE abans i després de la seva entrada en funcionament.