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Transformació digital

Andorra Telecom preveu ingressar 89,1 milions d’euros el 2027 i destinar-ne 9,6 a continuar modernitzant la xarxa

Estima un benefici net de 26 milions i continuar el desplegament del 5G, iniciar la fibra a les estances i posar en marxa el nou sistema d'alerta massiva

Andorra Telecom preveu assolir uns ingressos corrents de 89,1 milions d’euros durant el 2027, un 3,3% més que en el pressupost d’aquest any, i tancar l’exercici amb un resultat net de 26,7 milions. La companyia contempla també 9,6 milions d’euros en inversions, dins d’un pla que mobilitzarà 38,1 milions fins al 2030 per continuar evolucionant les xarxes fixa i mòbil, reforçar la connectivitat i la seguretat de les infraestructures i avançar en la transformació digital.

Una de les principals tendències dels darrers anys és la reducció del pes de la itinerància internacional en els comptes de la parapública. Aquests ingressos representaven prop del 50% de la xifra de negoci el 2016 i el pressupost del 2027 els situa al voltant del 18%, una evolució que Andorra Telecom atribueix principalment al creixement del negoci domèstic. La digitalització de l’economia, l’augment de la població i una demanda més elevada de serveis digitals han contribuït, segons la companyia, a aquest canvi en l’estructura dels ingressos.

Es reforçaran els serveis digitals i s’incorporaran noves funcionalitats basades en intel·ligència artificial i automatització

En l’àmbit tecnològic, durant el 2027 es continuarà avançant en les noves capacitats associades al 5G i en l’apagada de la xarxa 3G. Paral·lelament, començarà el desplegament comercial de la tecnologia FTTR (Fiber to the Room), destinada a estendre la fibra òptica fins a les diferents estances de llars i empreses per millorar la connectivitat interior. També es reforçaran els serveis digitals i s’incorporaran noves funcionalitats basades en intel·ligència artificial i automatització.

Entre els altres projectes previstos destaca la posada en funcionament del nou sistema d’alerta massiva a la població, desenvolupat conjuntament amb Protecció Civil per reforçar la resposta davant situacions d’emergència. El 2027 també culminarà el trasllat dels equips a l’edifici Node, un moviment permetrà alliberar espais a l’edifici Nexus de Santa Coloma per acollir el futur Centre Nacional d’Emergències i la unificació de l’atenció de les trucades d’emergència a través del 112.

Andorra Telecom certifica el seu futur en la consulta i gestió de tràmits i cedeix una plaça pel goig públic

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