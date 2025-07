Projecte de connexió aturat

Andorra la Vella i Escaldes aturen el projecte conjunt de transport per evitar encavalcaments amb les noves línies

La decisió d’ajornar la posada en marxa de la línia conjunta respon a la voluntat dels comuns d’evitar duplicitats amb les noves rutes estatals

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han decidit aturar temporalment el projecte conjunt de línia d’autobús interparroquial, mentre esperen l’estabilització del nou sistema de transport nacional implantat pel Govern. Segons ha informat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, “hem fet una pausa perquè afecten les línies que ha proposat ara el Govern i volem veure on encabim les propostes que nosaltres teníem o si les hem de modificar”.

El servei en qüestió estava pensat per unir ambdós territoris amb una ruta comuna, aprofitant la seva proximitat geogràfica. “El nostre projecte és justament tenir una línia entre les dues parròquies amb aquesta idea de mancomunar serveis”, ha explicat Losada, destacant la facilitat de col·laboració entre les dues corporacions perquè “ens separa només el carrer de la Unió”.

Davant les modificacions de les línies d’autobusos nacionals, els comuns han optat per esperar per evitar possibles solapaments amb les rutes estatals. “Si hi ha una línia que el Govern està cobrint i nosaltres en el nostre projecte teníem pensat passar-hi, farem aquest canvi”, ha indicat la cònsol, qui ha volgut subratllar que no han rebut queixes formals sobre el nou model però que “hi ha coses que s’estan reajustant per arribar a donar servei al ciutadà”.

Losada ha assegurat que la voluntat no és precipitar-se, sinó garantir un servei efectiu. “Ho volem fer bé, no volem que això ens faci córrer i posar una línia que no doni el servei”, ha remarcat. Malgrat reconèixer que la ciutadania pot percebre una mancança temporal, ha insistit que la prioritat és assegurar que la futura línia doni resposta als buits detectats en la cobertura actual: “Ara sabem que hi ha una mancança i que tenim la pilota sobre el teulat dels comuns per donar-hi resposta”.

Finalment, la cònsol ha admès que es van assabentar dels nous traçats del Govern un cop ja estaven decidits. Amb tot, ha volgut deixar clar que “tampoc volem ficar pals a les rodes a les iniciatives que el Govern hagi treballat”, i ha reiterat que el projecte interparroquial es manté preparat per posar-se en marxa tan bon punt es defineixi l’escenari definitiu del transport públic nacional.