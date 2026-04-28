Andorra la Vella renovarà voravies en sis zones de la parròquia amb una inversió que s’enfila als 700.000 euros

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs públic per executar la reforma de voravies en sis zones de la parròquia durant aquest any. La inversió prevista en aquesta licitació, la qual sortirà publicada en el BOPA d’aquest dimecres, és de 700.000 euros i té com a objectiu principal millorar l’estat de 2.500 metres quadrats de voreres que actualment presenten desperfectes o irregularitats.
Les actuacions se centraran en àrees que necessiten una reforma sencera del paviment. Una de les més destacades és la que afectarà la vorera del carrer Bisbe Iglesias i del tram inicial de Prat de la Creu a partir de la plaça de la Rotonda. El projecte també preveu una intervenció rellevant al carrer del Cedre, a Santa Coloma, amb l’arranjament de 500 metres de vorera. A la Margineda, els treballs de millora se centren en el carrer de l’Aern i trams específics de Tossalet i Vinyals, una zona que combina l’ús residencial i els equipaments escolars.
A més, la corporació intervindrà als carrers Ciutat de Valls i Xavier Mestre Plana, els quals connecten diferents barris i que registren una mobilitat constant tant de vianants com de vehicles. Finalment, serà objecte d’una renovació completa el carrer Bonavista, en un tram concret que actualment presenta deficiències, així com la Baixada del Molí i el carrer de l’Alzinaret.
En conjunt, les obres consistiran en la retirada dels paviments actuals, la reparació de les bases i la col·locació de noves vorades i acabats més resistents, amb l’objectiu d’eliminar irregularitats i adaptar les voravies a les necessitats actuals de mobilitat.
Paral·lelament, el comú ha impulsat un altre concurs complementari destinat a la reparació puntual del paviment de voravies en diferents punts de la parròquia. Aquest segon procés permetrà intervenir de manera més àgil en incidències concretes que puguin aparèixer durant l’any, amb una previsió de despesa de 65.000 euros.