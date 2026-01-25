Grandvalira considera que La República Dominicana esdevé un nou focus potencial en la captació de visitants

La 45a edició de Fitur 2026 ha permès obrir nous horitzons al sector turístic andorrà amb la detecció de mercats emergents d’interès, entre els quals destaca la República Dominicana. Des de Grandvalira Resorts han assenyalat que la fira ha facilitat “descobrir oportunitats en mercats menys esperats, com la República Dominicana, que s’han identificat com a potencials a desenvolupar”, en el marc d’una estratègia orientada a ampliar la presència internacional.
En paral·lel, les empreses andorranes han continuat reforçant el creixement al mercat llatinoamericà. Segons fonts de Grandvalira Resorts, els equips han pogut “continuar creixent en l’àmbit del mercat internacional, especialment el procedent de Llatinoamèrica”, amb “nous clients i contactes de teleoperadores d’aquests mercats”. El fet que Mèxic fos el país convidat d’aquesta edició ha afavorit trobades amb agències i professionals, així com reunions amb Colòmbia, el Brasil i Puerto Rico, una dinàmica que ha permès “la captació de nous clients en aquests quatre països”.
Com és habitual, Fitur també ha servit per reforçar vincles amb clients i partners consolidats, un aspecte que facilita el seguiment de futures operatives i la consolidació de relacions comercials a mitjà i llarg termini. Pel que fa al mercat ibèric, la fira ha mantingut un paper principalment de consolidació, tot i continuar sent una bona oportunitat per reactivar contactes amb clients potencials i madurar relacions comercials.
Des d’Andorra Turisme s’ha destacat que Fitur és una cita clau per donar visibilitat a l’oferta turística i d’esdeveniments del país, tant a professionals com al públic general, en una fira amb presència de més de 160 països. La ubicació a Madrid ha facilitat, a més, reunions amb representants de mercats llunyans interessats en propostes d’alt valor afegit com Andorra Selected. En aquest context, les 19 empreses que han acompanyat l’entitat han valorat positivament tant l’estand com l’acompanyament rebut.
En la mateixa línia, el director de màrqueting i esdeveniments del centre d’oci Unnic, Pedro Moran, ha explicat que en dos dies s’han mantingut “una quinzena de reunions professionals”, una xifra que ha qualificat d’òptima per garantir “trobades de qualitat”. Segons Moran, aquestes reunions confirmen que Andorra ja és percebuda com “una marca de país” i com un producte complementari a l’oferta hotelera i de serveis. També ha posat en valor l’estand d’Andorra Turisme, que ha definit com el millor dels darrers anys, així com la tasca de l’entitat per facilitar la presència empresarial en fires internacionals.
Per la seva banda, el president de la Unió Hotelera d’Andorra, Jordi Paris, ha celebrat la participació andorrana a Fitur i ha remarcat que el país, tot i la seva dimensió, ha tornat a tenir una presència ben posicionada dins del recinte firal. Paris ha subratllat que la fira permet reforçar l’estratègia turística de cara al 2026, orientada a captar un visitant amb més capacitat de despesa i a allargar les estades, així com avançar en la desestacionalització del turisme, un objectiu que, segons ha indicat, ja dona fruits amb “millors ocupacions a la primavera i a la tardor gràcies a la suma d’esforços” del sector privat, els comuns i les noves propostes turístiques.
Finalment, des de Grandvalira Resorts han reiterat que Fitur continua sent una de les grans fires del sector a escala mundial i una plataforma estratègica per reforçar el posicionament internacional de les estacions i de la marca Andorra, així com per mostrar el saber fer del receptiu turístic del país.